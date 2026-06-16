Most érkezett: lezuhant az amerikai légierő B-52-es nehézbombázója, senki sem élte túl a katasztrófát

Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehézbombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek - közölte az amerikai hadsereg hétfőn. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén nyolc ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki.
Az első bejelentés arról szólt, hogy B-52 Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén a kifutópályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délelőtti órákban.
A zavartalan vizsgálat érdekében a katonai repülőteret lezárták, és a támaszpontra is megszigorították a belépést.
A dél-kaliforniai sivatagos térségben található Edwards támaszpont elsősorban fejlesztési, tesztelési és kutatási célokat szolgál.
A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. A 2000-es évek elején indított felújítási program révén a jelenleg használatban lévő B-52-esek 2045-ig maradhatnak hadrendben.
A Boeing összesen mintegy 740 darabot gyártott az 50 méteres szárny-fesztávolságot meghaladó csaknem 50 méter hosszúságú katonai járműből, amelynek mintegy tizede van még szolgálatban az amerikai haderő kötelékében. A gép irányítása öt tagú személyzetet igényel - írja az MTI.
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