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Most érkezett: lezuhant az amerikai légierő B-52-es nehézbombázója, senki sem élte túl a katasztrófát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 09:20
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A gépen összesen nyolcan tartózkodtak.
Bors
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Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehézbombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek - közölte az amerikai hadsereg hétfőn. A Dél-Kaliforniában működő Edwards légitámaszpont közleménye szerint a gép fedélzetén nyolc ember tartózkodott, a katasztrófát nem élte túl senki.

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Nincs túlélője az amerikai légierő B-52-es nehézbombázóját ért kaliforniai szerencsétlenségnek / Fotó: Russ Heinl /   shutterstock (Képünk illusztráció)

Az első bejelentés arról szólt, hogy B-52 Stratofortress nem sokkal a felszállást követően, még a támaszpont területén a kifutópályán csapódott a földnek helyi idő szerint a késő délelőtti órákban.

A balesetről megjelent légifelvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett, és nagy területen felperzselte kifutópálya melletti füvet.

A zavartalan vizsgálat érdekében a katonai repülőteret lezárták, és a támaszpontra is megszigorították a belépést.

A dél-kaliforniai sivatagos térségben található Edwards támaszpont elsősorban fejlesztési, tesztelési és kutatási célokat szolgál.

A B-52 Stratofortress az amerikai haderő stratégiai nehézbombázója 14 ezer kilométeres hatótávolsággal. 

A gépfajtát 1955-ben állították hadrendbe. A 2000-es évek elején indított felújítási program révén a jelenleg használatban lévő B-52-esek 2045-ig maradhatnak hadrendben.

A Boeing összesen mintegy 740 darabot gyártott az 50 méteres szárny-fesztávolságot meghaladó csaknem 50 méter hosszúságú katonai járműből, amelynek mintegy tizede van még szolgálatban az amerikai haderő kötelékében. A gép irányítása öt tagú személyzetet igényel - írja az MTI.

 

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