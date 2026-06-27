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Dráma a rekkenő hőség közepette: egy édesanya meghalt egy népszerű strandon, miközben fiával tartózkodott a vízben

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 27. 08:00
strandmentőhelikopterhőséghalott
Egy édesanya meghalt a southbourne-i strandon, miután egy szemtanú szerint rosszul lett a tengerben.
N.T.
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A rendőröket még június 22. délután, a nagy hőség idején riasztották a helyszínre, miután a nőt a közelben tartózkodók kimentették a vízből. Többen is küzdöttek az édesanya életéért. 

Mentőhelikopter is érkezett: egy édesanya meghalt a népszerű strandon
Mentőhelikopter is érkezett: egy édesanya meghalt a népszerű strandon Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Dráma a rekkenő hőség közepette: egy édesanya meghalt egy népszerű strandon, miközben fiával tartózkodott a vízben

Szemtanúk szerint a mentősök újraélesztést végeztek rajta, miközben a mentőszolgálatok – köztük egy mentőhelikopter – a népszerű tengerparti sétányhoz érkeztek. Ezt követően a rendőrség ideiglenesen lezárta a sétányhoz vezető utat, amíg a mentésben részt vevő egységek a rendkívüli hőség közepette próbáltak életet menteni.

A dorseti rendőrség szóvivője így nyilatkozott a tragédiáról:

2026. június 22-én, hétfőn 14:21-kor a Dorset Police-t egy dél-bournemouthi (Southbourne) tengerparti sétányon történt egészségügyi vészhelyzethez riasztották, hogy biztosítsák a területet, és lehetővé tegyék a mentőszolgálatok biztonságos munkavégzését. Sajnálatos módon rövid idővel később egy nőt a helyszínen halottnak nyilvánítottak. A hozzátartozóit értesítették, és a halottkémet tájékoztatták. A halálesetet nem kezelik gyanús körülményűként.

Úgy tudni, hogy egy strandkunyhó tulajdonosa riasztotta a hatóságokat, miután állítólag szemtanúja volt annak, hogy egy nő egészségügyi vészhelyzetbe került, miközben a vízben tartózkodott a fiával. Elmondása szerint a nőt a jelenlévő emberek mentették ki a hullámzó tengerből.

Egy másik tulajdonos elmondta, hogy „hallotta az egész felfordulást”, amikor a mentőszolgálatok megérkeztek. Hozzátette:

Nagyon sokáig végeztek újraélesztést, elképesztően hosszú ideig

– írja a The Sun.

A tragédia azt követően történt, hogy a brit meteorológiai szolgálat (Met Office) szerdára és csütörtökre vörös szintű rendkívüli hőségriasztást adott ki. Az előrejelzések szerint megdőlhet a júniusi napi melegrekord, miközben brit emberek ezrei indulnak a tengerpartra, hogy kihasználják a napsütéses időjárást.

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