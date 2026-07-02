Kuponok vs. pontok: így versenyeznek a magyarokért a boltok és éttermek

A magyarországi kiskereskedelemben és vendéglátásban a kuponrendszerek és digitális hűségprogramok mára alapvető marketingeszközzé váltak. Bár a cél minden esetben a vásárlói lojalitás növelése, a működési modellek jelentősen eltérnek egymástól: van olyan bolt, ahol pontokat lehet gyűjteni és beváltani, máshol pedig a személyre szabott kuponok vagy azonnali kedvezmények dominálnak. A Világgazdaság megnézte, milyen kuponrendszerek és pontgyűjtési alkalmazások közül válogathatunk jelenleg hazánkban – a teljesség igénye nélkül.
A Lidl Magyarország július 2-től elindította a vásárlói alkalmazáson belül az új pontgyűjtő programot Lidl Pontok néven. A megoldásnak köszönhetően az applikáció felhasználói egy nap akár öt különböző bevásárlás során is pontokat gyűjthetnek és szabadon dönthetik el, hogy milyen jutalmakra váltják be azokat a vállalat által kínáltakból. A cég egyúttal kivezeti eddigi kuponrendszerét.
A vállalat tájékoztatása szerint a most bevezetett Lidl Pontok a hűségprogram eddigi legjelentősebb fejlesztései közé tartozik, hiszen az applikáció felhasználói nemcsak automatikusan megkapják, hanem maguk dönthetik el, hogy mire szeretnék felhasználni az összegyűjtött pontokat. A cég azt közölte: a Lidl Plus alkalmazásra továbbra is szükség van, és napi öt vásárlásra korlátozzák a pontgyűjtés lehetőségét.
A dm Magyarországon az egyik legfejlettebb hűségprogramot működteti az active beauty rendszerrel. A vásárlók minden költés után pontokat kapnak, jellemzően minden 300 forint után 1 pontot. A pontok később kedvezményre válthatók, ahol 1 pont nagyjából 3 forint értékű levásárlást jelent.
A rendszer erőssége, hogy:
A Tesco Clubcard rendszere Magyarországon egy hibrid modell. A vásárlók Clubcard árakon olcsóbban vásárolhatnak az üzletekben, kuponokat és utalványokat kapnak visszatérítésként, illetve bizonyos esetekben személyre szabott kedvezmények is üthetik a markukat. A rendszer lényege nem a klasszikus pontgyűjtés, hanem az, hogy a Clubcard használatával azonnali vagy utólagos kedvezmények érhetők el. Ez azt jelenti, hogy a vásárló nem feltétlenül „pontokat vált be”, hanem egy kedvezményrendszerben vesz részt, ahol az árak eleve differenciáltak.
A Rossmann Magyarországon egy digitális kuponokra épülő hűségprogramot működtet, amelyben a felhasználók az alkalmazáson keresztül elérhető és aktiválható kedvezményekhez férhetnek hozzá. A rendszerben rendszeresen megjelennek végösszegi kuponok, például százalékos kedvezmények, valamint különböző termékkategóriákra vonatkozó ajánlatok is. Emellett időszakosan kampányokhoz kötött akciók és személyre szabott kedvezmények is elérhetők, amelyek a vásárlási szokások alapján változnak.
A Burger King Magyarországon teljesen más logikát követ, mivel nem pontgyűjtésre, hanem mobilkuponokra épít. A rendszer az alkalmazásban elérhető, aktiválható kuponokra épül, amelyek között fix ajánlatok is szerepelnek, például kedvezményes menük vagy egyes termékekre vonatkozó akciók, emellett pedig időszakosan, kampányokhoz kötötten megjelenő kedvezmények is elérhetők a felhasználók számára. A kuponok egy része kötött feltételekkel működik (például helyben fogyasztás vagy adott termékkategória), így a rendszer inkább az azonnali forgalomösztönzésre fókuszál, nem hosszú távú pontgyűjtésre.
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