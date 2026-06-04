Hatalmas újítás érkezik a Lidl áruházakba: vége a fárasztó sorban állásnak

Olyan újítást vezet be a Lidl, aminek alighanem rengetegen fognak örülni. Innentől ugyanis legyen akármekkora tömeg egy-egy áruházban, a hosszas sorban állástól mégsem kell tartani.
Több országban és több nyugat-európai nagyáruházban már sikerrel vizsgázott az a rendszer, amit a Lidl is bevezet Magyarországon: kísérleti jelleggel először három boltjukban lehet kipróbálni az új módszert.
A Scan & Go funkciót a Lidl Plus alkalmazásban érhetjük el. A rendszer lényege, hogy a kiválasztott árut már abban a pillanatban beolvashatjuk az alkalmazásba, amikor azt a polcról leemeljük. Ekkor az meg is jelenik rögtön a virtuális bevásárlókosarunkban. Innentől akár rögtön pakolhatunk is mindent a saját táskánkba vagy szatyrunkba, ha úgy kényelmesebb, a termékeket ugyanis a pénztárnál már nem kell egyenként újra leolvasni. Ott már csak egy QR-kódot kell bemutatni, amit az alkalmazás a kiválasztott áruk után generál, és fizethetünk is - írja az Origo.
Ez a módszer nem csak a pénztárnál töltött időt csökkenti le jelentősen, de egyúttal a költségek kordában tartását is segíti. Innentől nem kell fejben számolgatnunk, hiszen a virtuális bevásárlókosár a telefonunkon azonnal mutatja, épp mennyi a végösszeg.
Ez a megoldás egyszerre teszi gyorsabbá, átláthatóbbá és tudatosabbá a bevásárlást
– jelentette ki Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing és ügyfélélmény igazgatója, hozzátéve: „Természetesen a Scan & Go mellett a hagyományos kasszák változatlanul a vásárlók rendelkezésére állnak, így mindenki a számára legkényelmesebb fizetési módot választhatja.”
Első körben, június 4-től három Lidl-áruházban kerül bevezetésre a Scan & Go:
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