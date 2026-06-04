Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Bulcsú névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas újítás érkezik a Lidl áruházakba: vége a fárasztó sorban állásnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vásárlás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 18:05
Lidlbevásárlás
Rengetegen vártak erre! Sokkal könnyebbé válik a vásárlás a Lidl áruházakban. Mutatjuk, milyen újítást vezetnek be fokozatosan.

Olyan újítást vezet be a Lidl, aminek alighanem rengetegen fognak örülni. Innentől ugyanis legyen akármekkora tömeg egy-egy áruházban, a hosszas sorban állástól mégsem kell tartani.

Új vásárlási rendszert tesztel a Lidl. Pár év múlva már mindenütt így vásárolunk majd be?
Új vásárlási rendszert tesztel a Lidl. Pár év múlva már mindenütt így vásárolunk majd be?
Fotó: Lidl

Több országban és több nyugat-európai nagyáruházban már sikerrel vizsgázott az a rendszer, amit a Lidl is bevezet Magyarországon: kísérleti jelleggel először három boltjukban lehet kipróbálni az új módszert. 

Mi az a Scan & Go, és miért vezeti be a Lidl?

A Scan & Go funkciót a Lidl Plus alkalmazásban érhetjük el. A rendszer lényege, hogy a kiválasztott árut már abban a pillanatban beolvashatjuk az alkalmazásba, amikor azt a polcról leemeljük. Ekkor az meg is jelenik rögtön a virtuális bevásárlókosarunkban. Innentől akár rögtön pakolhatunk is mindent a saját táskánkba vagy szatyrunkba, ha úgy kényelmesebb, a termékeket ugyanis a pénztárnál már nem kell egyenként újra leolvasni. Ott már csak egy QR-kódot kell bemutatni, amit az alkalmazás a kiválasztott áruk után generál, és fizethetünk is - írja az Origo

Ez a módszer nem csak a pénztárnál töltött időt csökkenti le jelentősen, de egyúttal a költségek kordában tartását is segíti. Innentől nem kell fejben számolgatnunk, hiszen a virtuális bevásárlókosár a telefonunkon azonnal mutatja, épp mennyi a végösszeg.

Ez a megoldás egyszerre teszi gyorsabbá, átláthatóbbá és tudatosabbá a bevásárlást

 – jelentette ki Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing és ügyfélélmény igazgatója, hozzátéve: „Természetesen a Scan & Go mellett a hagyományos kasszák változatlanul a vásárlók rendelkezésére állnak, így mindenki a számára legkényelmesebb fizetési módot választhatja.”

Hol és mikortól érhető el a Scan & Go a Lidl üzleteiben?

Első körben, június 4-től három Lidl-áruházban kerül bevezetésre a Scan & Go:

  • Budapesten a 3. kerületi Huszti úti, 
  • Budaörsön a Károly király úti, valamint 
  • Monoron a Gém utcai Lidl üzletekben.
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu