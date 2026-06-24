Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Iván névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyre durvább az időjárás: péntekre forr fel teljesen az ország!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 06:30
hőségkánikula
Nem kegyelmez a nyár. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a héten.

Egyre jobban bekeményít a nyár. A hőmérő higanyszála folyamatosan feljebb és feljebb kúszik, ráadásul pénteken már narancs fokozatú riasztással is számolnunk kell. Nem viccel az időjárás...

Nem kegyelmez az időjárás, egyre nagyobb a hőség mindenütt
Nem kegyelmez az időjárás, egyre nagyobb a hőség mindenütt
Fotó: Hatlaczki Balázs

Ilyen időjárásra számíthatunk a napokban

Szerda, június 24.

Változóan felhős, de összességében kellemes nyári időre számíthatunk. Hosszabb napos időszakok mellett csak néhol fordulhat elő egy-egy futó zápor. Hajnalban 16–18 °C várható, délután pedig 27–30 °C közé emelkedik a hőmérséklet. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. A HungaroMet magas középhőmérséklet miatt 9 vármegyére adott ki citromsárga, egyes fokozatú figyelmeztetést.

Szerdán 9 vármegyében várható hőség...
Fotó: HungaroMet

Csütörtök, június 25.

Túlnyomóan napos, száraz idő valószínű, csupán kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadék kialakulására minimális az esély, a nyári meleg ismét erősödik. A reggeli órákban 19–21 °C közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 31–33 °C várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Szinte minden vármegyére kiadták a citromsárga figyelmeztetést a hőség miatt.

...csütörtökön azonban már közel az egész országban
Fotó: HungaroMet

Péntek, június 26.

Marad a kánikula sok napsütéssel és száraz idővel. A felhőzet általában gyenge marad, csapadék nem valószínű. Hajnalban 20–22 °C-ra hűl a levegő, délutánra pedig 32–35 °C közé emelkedik a hőmérséklet. A légmozgás gyenge lesz, ezért a hőérzet a tényleges értékeknél magasabb lehet - írja a Köpönyeg oldala. A HungaroMet az egész országra figyelmeztetést adott ki a hőség miatt péntekre, ráadásul hat vármegyére kettes, narancs színűt.

Hat vármegyére narancs riasztást adtak ki
Fotó: HungaroMet

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu