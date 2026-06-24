Egyre durvább az időjárás: péntekre forr fel teljesen az ország!

Egyre jobban bekeményít a nyár. A hőmérő higanyszála folyamatosan feljebb és feljebb kúszik, ráadásul pénteken már narancs fokozatú riasztással is számolnunk kell. Nem viccel az időjárás...
Változóan felhős, de összességében kellemes nyári időre számíthatunk. Hosszabb napos időszakok mellett csak néhol fordulhat elő egy-egy futó zápor. Hajnalban 16–18 °C várható, délután pedig 27–30 °C közé emelkedik a hőmérséklet. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. A HungaroMet magas középhőmérséklet miatt 9 vármegyére adott ki citromsárga, egyes fokozatú figyelmeztetést.
Túlnyomóan napos, száraz idő valószínű, csupán kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadék kialakulására minimális az esély, a nyári meleg ismét erősödik. A reggeli órákban 19–21 °C közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 31–33 °C várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Szinte minden vármegyére kiadták a citromsárga figyelmeztetést a hőség miatt.
Marad a kánikula sok napsütéssel és száraz idővel. A felhőzet általában gyenge marad, csapadék nem valószínű. Hajnalban 20–22 °C-ra hűl a levegő, délutánra pedig 32–35 °C közé emelkedik a hőmérséklet. A légmozgás gyenge lesz, ezért a hőérzet a tényleges értékeknél magasabb lehet - írja a Köpönyeg oldala. A HungaroMet az egész országra figyelmeztetést adott ki a hőség miatt péntekre, ráadásul hat vármegyére kettes, narancs színűt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.