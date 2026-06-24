Egyre durvább az időjárás: péntekre forr fel teljesen az ország!

Egyre jobban bekeményít a nyár. A hőmérő higanyszála folyamatosan feljebb és feljebb kúszik, ráadásul pénteken már narancs fokozatú riasztással is számolnunk kell. Nem viccel az időjárás...

Nem kegyelmez az időjárás, egyre nagyobb a hőség mindenütt

Fotó: Hatlaczki Balázs

Ilyen időjárásra számíthatunk a napokban

Szerda, június 24.

Változóan felhős, de összességében kellemes nyári időre számíthatunk. Hosszabb napos időszakok mellett csak néhol fordulhat elő egy-egy futó zápor. Hajnalban 16–18 °C várható, délután pedig 27–30 °C közé emelkedik a hőmérséklet. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet. A HungaroMet magas középhőmérséklet miatt 9 vármegyére adott ki citromsárga, egyes fokozatú figyelmeztetést.

Szerdán 9 vármegyében várható hőség...

Fotó: HungaroMet

Csütörtök, június 25.

Túlnyomóan napos, száraz idő valószínű, csupán kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadék kialakulására minimális az esély, a nyári meleg ismét erősödik. A reggeli órákban 19–21 °C közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 31–33 °C várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Szinte minden vármegyére kiadták a citromsárga figyelmeztetést a hőség miatt.

...csütörtökön azonban már közel az egész országban

Fotó: HungaroMet

Péntek, június 26.

Marad a kánikula sok napsütéssel és száraz idővel. A felhőzet általában gyenge marad, csapadék nem valószínű. Hajnalban 20–22 °C-ra hűl a levegő, délutánra pedig 32–35 °C közé emelkedik a hőmérséklet. A légmozgás gyenge lesz, ezért a hőérzet a tényleges értékeknél magasabb lehet - írja a Köpönyeg oldala. A HungaroMet az egész országra figyelmeztetést adott ki a hőség miatt péntekre, ráadásul hat vármegyére kettes, narancs színűt.