Székesfehérvári házomlás: csak idő kérdése volt, hogy mikor történik tragédia

Egy olvasónk jelezte lapunknak, hogy az a ház, amely hétfőn délelőtt Székesfehérváron összedőlt, maga alá temetve egy embert, már hetek óta veszélyes állapotban volt. Emiatt csak idő kérdése volt, hogy mikor fog megtörténni a baj, ami aztán be is következett. A bontás alatt álló épület nemcsak összedőlt, hanem egy ember életét is követelte.
Csaknem a földdel vált egyenlővé egy négyemeletes épület Székesfehérváron. Mint kiderült a ház bontási munkálatok alatt állt hosszú hónapok óta és a statikai állapota az idő múlásával egyre csak romlott, ezért az összeomlása várható volt, főként azért, mert hetekkel ezelőtt éles szögben megdőlt, ami az arra járóknak is feltűnt.
Olvasónk a képet április 27-én készítette, ami azt jelenti, hogy már közel másfél hónapja így állt az épület.
Sőt, vélhetően a fotó elkészülte előtt megdőlt, emiatt pedig a bontási munkálatok rendkívül veszélyessé váltak, hiszen a ház egész szerkezete meglazult.
Amikor az épület összedőlt egy ember a romok alá szorult. Ezért a helyszínre azonnal több mentőegység is érkezett, köztük a Katasztrófavédelem munkatársai és a HUNOR mentőszervezet bajtársai is, akik miután megtalálták a férfit a hatalmas mennyiségű törmelék alatt megkezdték a kimentési munkálatokat.
Annak érdekében, hogy mielőbb kiemeljék a ház romjai alól a sérültet több speciális eszközt is bevetettek, azonban a legbiztonságosabb módszernek az bizonyult, hogy kézzel távolítják el a törmeléket a férfi testéről.
A mentés több mint 7 órán át tartott, amíg végül egy hordágyra rögzítve kiszabadították a házomlás áldozatát, akinek ezután összeomlott a keringése, ezért a helyszínen élesztették újra, majd instabil, életveszélyes állapotban kórházba szállították, ahol később tovább romlott az állapota.
A férfinek alsó végtagi, medencetájéki és belső szervi sérülései voltak és a szervezete szerdán hajnalban feladta a harcot. A szomorú hírt a helyi kórház közölte.
Ezután Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is együttérzését fejezete ki a gyászoló családnak.
Az elmúlt napokban mindannyian bíztunk a felépülésében, és abban, hogy a megfeszített mentési munkálatokat és a kórházi stáb gondoskodását követően megnyugtató véget érhet ez a tragikus eset.
– írta közösségi oldalán a polgármester.
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