Székesfehérvári házomlás: csak idő kérdése volt, hogy mikor történik tragédia

Egy olvasónk jelezte lapunknak, hogy az a ház, amely hétfőn délelőtt Székesfehérváron összedőlt, maga alá temetve egy embert, már hetek óta veszélyes állapotban volt. Emiatt csak idő kérdése volt, hogy mikor fog megtörténni a baj, ami aztán be is következett. A bontás alatt álló épület nemcsak összedőlt, hanem egy ember életét is követelte.

A házomlás helyszíne Székesfehérváron. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Székesfehérvári házomlás: csak idő kérdése volt, hogy megtörténjen a baj

Csaknem a földdel vált egyenlővé egy négyemeletes épület Székesfehérváron. Mint kiderült a ház bontási munkálatok alatt állt hosszú hónapok óta és a statikai állapota az idő múlásával egyre csak romlott, ezért az összeomlása várható volt, főként azért, mert hetekkel ezelőtt éles szögben megdőlt, ami az arra járóknak is feltűnt.

Annyira megdőlt az épület, hogy az összes szintbe be lehetett látni. Fotó: Beküldött

Olvasónk a képet április 27-én készítette, ami azt jelenti, hogy már közel másfél hónapja így állt az épület.

Sőt, vélhetően a fotó elkészülte előtt megdőlt, emiatt pedig a bontási munkálatok rendkívül veszélyessé váltak, hiszen a ház egész szerkezete meglazult.

Egy ember életét követelte a házomlás

Amikor az épület összedőlt egy ember a romok alá szorult. Ezért a helyszínre azonnal több mentőegység is érkezett, köztük a Katasztrófavédelem munkatársai és a HUNOR mentőszervezet bajtársai is, akik miután megtalálták a férfit a hatalmas mennyiségű törmelék alatt megkezdték a kimentési munkálatokat.

Annak érdekében, hogy mielőbb kiemeljék a ház romjai alól a sérültet több speciális eszközt is bevetettek, azonban a legbiztonságosabb módszernek az bizonyult, hogy kézzel távolítják el a törmeléket a férfi testéről.

A mentés több mint 7 órán át tartott, amíg végül egy hordágyra rögzítve kiszabadították a házomlás áldozatát, akinek ezután összeomlott a keringése, ezért a helyszínen élesztették újra, majd instabil, életveszélyes állapotban kórházba szállították, ahol később tovább romlott az állapota.

A férfinek alsó végtagi, medencetájéki és belső szervi sérülései voltak és a szervezete szerdán hajnalban feladta a harcot. A szomorú hírt a helyi kórház közölte.