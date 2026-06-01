Székesfehérvári házomlás: friss híreket közölt az áldozatról a polgármester

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 15:10
Cser-Palkovics András a közösségi oldalán számolt be a részletekről.

Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a kiszabadítására érkező mentők kapcsolatban állnak vele - írta Cser-Palkovics András polgármester hétfőn a Facebook-on.

 

Összeomlott egy bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron hétfőn, egy ember a romok alá szorult - tudta meg az MTI.

Cser-Palkovics András a balesetről a Facebookon azt írta: arról kapott tájékoztatást, hogy a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult.

A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. Bízik benne, hogy a szakemberek gyorsan sikerrel járnak. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok

- tette hozzá.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei megkezdték a mentési munkálatokat, továbbá a mentés segítése érdekében a helyszínre érkeztek a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat és a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet munkatársai is.

 

