Ismerd meg a párizsi Eiffel-torony építésének titkait.

Vasszörnyetegből világsztár – Ezeket a titkokat biztos nem tudtad az Eiffel-toronyról

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 06:20
Párizs látképe ma már elképzelhetetlen a hatalmas vasszerkezet nélkül, amely évtizedek óta a francia főváros legfőbb szimbóluma. Fedezd fel te is a világ egyik legismertebb építményét, hiszen az Eiffel-torony minden látogatáskor tartogat valamilyen újdonságot a történelem és az építészet kedvelőinek.
Pontosan 1889. március 31-én fejeződött be az a nagyszabású építkezés, amely örökre megváltoztatta Párizs arculatát. A tervezőcég tulajdonosa, a mérnök Gustave Eiffel ekkor tűzte ki a francia trikolórt a 312 méter magas Eiffel-torony tetejére, lezárva egy mindössze két évig tartó, feszített tempójú munkálatot. A torony a világkiállítás napján, 1889. május 15-én nyílt meg a nagyközönség előtt.

Az Eiffel-torony ma Párizs panorámájának elmaradhatatlan része.  Fotó: Neirfy /  Shutterstock 
  • Gyors építés: mindössze két év alatt készült el a 18 038 vasszerkezeti elemből álló monstrum az 1889-es Világkiállításra.
  • Tudományos mentőöv: eredetileg húsz év után lebontották volna, de a rádióantennák és meteorológiai mérések stratégiai jelentősége megmentette.
  • Folyamatos karbantartás: a hőtágulás miatt magassága 15 centimétert is változhat, védelmére pedig hétévente 60 tonna festéket használnak fel.

Hogyan és miért született az Eiffel-torony?

A torony az 1889-es Világkiállításra készült és a francia mérnöki tudás és az ipari forradalom diadalát hirdette. Bár jelenlétét ma már természetesnek vesszük, a 18 038 vasszerkezeti elemből álló monstrum eredetileg ideiglenes jelleggel készült: a tervek szerint húsz év után le kellett volna bontani. A siker azonban minden várakozást felülmúlt, a kiállítás ideje alatt közel kétmillió ember váltott jegyet, hogy megcsodálja a kilátást.

Az Eiffel-torony építésének gyorsaságát jelzi, hogy az építmény havonta 12 méterrel lett magasabb. Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Művészi felháborodástól a tudományos mentőövig

Az építkezés korántsem zajlott zökkenőmentesen, legalábbis a közvélemény részéről. A kor neves művészei, írói és építészei – köztük Guy de Maupassant és az ifjabb Alexandre Dumas – hevesen tiltakoztak a „vasszörnyeteg” ellen. Úgy vélték, a torony elcsúfítja a város elegáns képét, és barbár beavatkozásnak tartották a klasszikus építészetbe. Maupassant állítólag később azért ebédelt rendszeresen a torony éttermében, mert az volt az egyetlen hely Párizsban, ahonnan nem látta magát az épületet. Az épület megosztó jellegét tükrözték becenevei is, mint a „Csúfság”, valamint az „Öreg Hölgy”.

Jól ismert párizsi panoráma 1912-ből.  Fotó: Fortepan / Kellerné Alánt Andrea

A lebontástól végül nem az esztétikai érték, hanem a praktikum mentette meg a szerkezetet. Gustave Eiffel tudatosan kereste a tudományos hasznosítási lehetőségeket, hogy bizonyítsa műve fontosságát. A torony tetején meteorológiai állomást rendeztek be, aerodinamikai kísérleteket végeztek, de a valódi áttörést a rádiótechnika hozta meg. Az első katonai rádióadók telepítése, majd a későbbi televíziós antennák felszerelése stratégiai jelentőségűvé tette az építményt, így a bontási tervek végleg lekerültek a napirendről.

Egy másik párizsi perspektíva: kilátás a Pont de Grenelle-ről a Szajnára, szemben a Pont Rouelle, mögötte pedig az Eiffel-torony 1914-ben. Fotó: Fortepan / Ladinek Viktor

A vas varázslója: Gustave Eiffel öröksége

A torony névadója, Gustave Eiffel nem csupán ezt az ikonikus épületet hagyta az utókorra. A mérnök a fémvázas szerkezetek specialistája volt, aki világszerte számtalan hidat, viaduktot és középületet tervezett. Az ő irodájának munkáját dicséri többek között a New York-i Szabadság-szobor belső tartószerkezete, a nizzai csillagvizsgáló kupolája, de Magyarországon is találkozhatunk a kezének nyomával a budapesti Nyugati pályaudvar, a Margit híd, valamint a szegedi Belvárosi-híd vasszerkezeténél. Eiffel precizitása és a szegecselt rácsos tartók alkalmazása forradalmasította végül a XIX. századi építészetet.

Párizs, 1930: kilátás az Eiffel-toronytól az 1878-as Világkiállításra épült Trocadero palota felé. Fotó: Fortepan / Kieselbach Gyula

Mérnöki precizitás és állandó megújulás

A szerkezet stabilitását 2,5 millió szegecs biztosítja, a súlya pedig meghaladja a 10 000 tonnát. Érdekesség, hogy a hőmérsékletváltozás hatására a torony magassága akár 15 centimétert is változhat a vas hőtágulása miatt. A karbantartás folyamatos feladat: nagyjából hétévente 60 tonna festékkel mázolják újra az egészet, hogy megvédjék a korróziótól. Az Eiffel-torony színe az évtizedek alatt többször változott a vörösesbarnától az okkersárgán át a ma is látható, egyedileg kikevert „Eiffel-torony barna” árnyalatig, azonban minden egyes ilyen beavatkozás minimum 60 millió euróba (több mint 23 milliárd forint) kerül.

Párizs, 1958: hangulatos séta a Mars mezőn (Champ-de-Mars), háttérben az Eiffel-toronnyal.  Fotó: Fortepan / UWM Libraries

Egy párizsi utazás során kihagyhatatlan az Eiffel-torony, melynek három szintje különböző élményeket kínál. Az első emelet üvegpadlója a mélység élményét adja, a második szint a város fotózására a legalkalmasabb, a legfelső rész pedig a szűkebb, intimebb kilátást biztosítja, ahol Eiffel egykori dolgozószobája is megtekinthető. A torony ma is a világ leglátogatottabb, belépődíjas műemléke, amely évente több millió turistát vonz, bizonyítva, hogy a XIX. századi mérnöki álom kiállta az idő próbáját.

Párizsi panoráma, 1964: kilátás a Diadalív tetejéről az Eiffel-torony irányába. Fotó: Fortepan / MZSL/Ofner Károly

Érdekességek az Eiffel-torony kapcsán

  • Az 1980-as évek végéig, a 2. emeletig üzemelő lifteket a Fives-Lille vállalat magyar származású mérnöke, Korda Dezső tervezte.
  • 1925-ben a cseh származású szélhámos, Victor Lustig kétszer is eladta az Eiffel-tornyot ócskavasként. 
  • A második világháború idején a németek is le akarták bontani, hogy vasszerkezetéből fegyvereket gyártsanak.
  • Gustav Eiffel hírnevét komolyan megtépázta az 1892-ben, a Panama-csatorna építése kapcsán kitört Panama-botrány, mivel acélszerkezetei használhatatlanok voltak az építkezés során, ezért Eiffelt két év börtönre és komoly pénzbüntetésre ítélték.
  • Az Eiffel-torony a New York-i Chrysler Building (319 m) 1930-as felépítéséig a világ legmagasabb építménye volt. 
  • A torony 1991 óta az UNESCO Világörökség része.
  • 2007-ben egyike volt A világ hét új csodája jelöltjeinek, de végül nem került be a győztesek közé.

Nézd meg a videóban, hogy épült az Eiffel-torony:

