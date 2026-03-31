Vasszörnyetegből világsztár – Ezeket a titkokat biztos nem tudtad az Eiffel-toronyról

Pontosan 1889. március 31-én fejeződött be az a nagyszabású építkezés, amely örökre megváltoztatta Párizs arculatát. A tervezőcég tulajdonosa, a mérnök Gustave Eiffel ekkor tűzte ki a francia trikolórt a 312 méter magas Eiffel-torony tetejére, lezárva egy mindössze két évig tartó, feszített tempójú munkálatot. A torony a világkiállítás napján, 1889. május 15-én nyílt meg a nagyközönség előtt.

Az Eiffel-torony ma Párizs panorámájának elmaradhatatlan része. Fotó: Neirfy / Shutterstock

Gyors építés: mindössze két év alatt készült el a 18 038 vasszerkezeti elemből álló monstrum az 1889-es Világkiállításra.

mindössze két év alatt készült el a 18 038 vasszerkezeti elemből álló monstrum az 1889-es Világkiállításra. Tudományos mentőöv: eredetileg húsz év után lebontották volna, de a rádióantennák és meteorológiai mérések stratégiai jelentősége megmentette.

eredetileg húsz év után lebontották volna, de a rádióantennák és meteorológiai mérések stratégiai jelentősége megmentette. Folyamatos karbantartás: a hőtágulás miatt magassága 15 centimétert is változhat, védelmére pedig hétévente 60 tonna festéket használnak fel.

Hogyan és miért született az Eiffel-torony?

A torony az 1889-es Világkiállításra készült és a francia mérnöki tudás és az ipari forradalom diadalát hirdette. Bár jelenlétét ma már természetesnek vesszük, a 18 038 vasszerkezeti elemből álló monstrum eredetileg ideiglenes jelleggel készült: a tervek szerint húsz év után le kellett volna bontani. A siker azonban minden várakozást felülmúlt, a kiállítás ideje alatt közel kétmillió ember váltott jegyet, hogy megcsodálja a kilátást.

Az Eiffel-torony építésének gyorsaságát jelzi, hogy az építmény havonta 12 méterrel lett magasabb. Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Művészi felháborodástól a tudományos mentőövig

Az építkezés korántsem zajlott zökkenőmentesen, legalábbis a közvélemény részéről. A kor neves művészei, írói és építészei – köztük Guy de Maupassant és az ifjabb Alexandre Dumas – hevesen tiltakoztak a „vasszörnyeteg” ellen. Úgy vélték, a torony elcsúfítja a város elegáns képét, és barbár beavatkozásnak tartották a klasszikus építészetbe. Maupassant állítólag később azért ebédelt rendszeresen a torony éttermében, mert az volt az egyetlen hely Párizsban, ahonnan nem látta magát az épületet. Az épület megosztó jellegét tükrözték becenevei is, mint a „Csúfság”, valamint az „Öreg Hölgy”.

Jól ismert párizsi panoráma 1912-ből. Fotó: Fortepan / Kellerné Alánt Andrea

A lebontástól végül nem az esztétikai érték, hanem a praktikum mentette meg a szerkezetet. Gustave Eiffel tudatosan kereste a tudományos hasznosítási lehetőségeket, hogy bizonyítsa műve fontosságát. A torony tetején meteorológiai állomást rendeztek be, aerodinamikai kísérleteket végeztek, de a valódi áttörést a rádiótechnika hozta meg. Az első katonai rádióadók telepítése, majd a későbbi televíziós antennák felszerelése stratégiai jelentőségűvé tette az építményt, így a bontási tervek végleg lekerültek a napirendről.