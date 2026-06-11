Százmilliós összeg: vajon elvitte valaki a skandináv lottó főnyereményét?

A múlt héten egy szerencsés játékos elvitte a főnyereményt, közel félmilliárd forinttal lett gazdagabb a Skandináv lottónak köszönhetően. Vajon ezen a héten is lapul valakinek a zsebében egy nyertes lottószelvény?
A 24. játékhéten, június 10-én a következő számsorokat húzták ki a Skandináv lottó élő sorsolásán:
1 (egy)
2 (kettő)
13 (tizenhárom)
22 (huszonkettő)
24 (huszonnégy)
25 (huszonöt)
35 (harmincöt)
2 (kettő)
3 (három)
9 (kilenc)
11 (tizenegy)
15 (tizenöt)
18 (tizennyolc)
35 (harmincöt)
Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény, a jövő héten már 130 millió forintért lehet ikszelni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.