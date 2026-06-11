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Százmilliós összeg: vajon elvitte valaki a skandináv lottó főnyereményét?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 09:35
Skandináv lottónyerőszámok
Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk a Skandináv lottó e heti nyerőszámait!

A múlt héten egy szerencsés játékos elvitte a főnyereményt, közel félmilliárd forinttal lett gazdagabb a Skandináv lottónak köszönhetően. Vajon ezen a héten is lapul valakinek a zsebében egy nyertes lottószelvény?

Legyen szó ötös-, hatos- vagy Skandináv lottóról, a magyarok minden héten várják a nyerőszámokat
Legyen szó ötös-, hatos- vagy Skandináv lottóról, a magyarok minden héten várják a nyerőszámokat
Fotó: Mónus Márton /  MTI

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

A 24. játékhéten, június 10-én a következő számsorokat húzták ki a Skandináv lottó élő sorsolásán:

  • Első számsor:

1 (egy)

2 (kettő)

13 (tizenhárom)

22 (huszonkettő)

24 (huszonnégy)

25 (huszonöt)

35 (harmincöt)

  • Második számsor:

2 (kettő)

3 (három)

9 (kilenc)

11 (tizenegy)

15 (tizenöt)

18 (tizennyolc)

35 (harmincöt)

Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény, a jövő héten már 130 millió forintért lehet ikszelni.

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