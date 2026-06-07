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Hónapokig lapult a nyertes lottószelvény a kocsijában, milliókat kaszált a nagypapa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 12:00
lottónyereményszerencse
A hihetetlen hírt egy benzinkúton tudta meg a férfi. A nyertes lottószelvény annyira lesokkolta, hogy tankolni is elfelejtett utána.
CJA
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Egy nagypapa egyik pillanatról a másikra lett jóval gazdagabb, amikor rájött, hogy hónapokig egy nyertes lottószelvény várt felfedezésre az autójában.

Nyertes lottószelvény rejlett a nagypapa autójában
Nyertes lottószelvény rejlett a nagypapa autójában
Fotó: czinege melinda /  Hajdú-Bihari Napló

Hónapokig ott állt a nyertes lottószelvény

A Missouri államban élő férfi egy Powerball-szelvénnyel nyert 50 000 dollárt (kb. 15 millió forintot), amely hónapokig a teherautója tárolójában hevert. A szelvényt még februárban vásárolta, de sosem nézte meg az eredményeket - egészen addig, amíg hirtelen úgy nem érezte, ideje lenne megtudni, nyert-e valamit.

A nagypapa tankolni állt meg egy benzinkútnál, ahol elővette a szelvényeket, és beolvasta őket ugyanabban a boltban, ahol annak idején megvette. Amikor meglátta a kijelzőn a nyeremény összegét, alig tudott magához térni.

Nem jutottam szóhoz. Évek óta játszom, és ez a legnagyobb összeg, amit valaha nyertem

- mondta.

A férfi annyira megdöbbent, hogy bár a kasszánál fizetett, végül mégsem tankolt, és üres tankkal hajtott tovább. Elmondása szerint a pénzt nem csak magára költi majd: gyermekeire és unokáira is gondol, és nekik is félretesz belőle - írja a People.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu