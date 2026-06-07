Hónapokig lapult a nyertes lottószelvény a kocsijában, milliókat kaszált a nagypapa

Egy nagypapa egyik pillanatról a másikra lett jóval gazdagabb, amikor rájött, hogy hónapokig egy nyertes lottószelvény várt felfedezésre az autójában.

Nyertes lottószelvény rejlett a nagypapa autójában

Fotó: czinege melinda / Hajdú-Bihari Napló

Hónapokig ott állt a nyertes lottószelvény

A Missouri államban élő férfi egy Powerball-szelvénnyel nyert 50 000 dollárt (kb. 15 millió forintot), amely hónapokig a teherautója tárolójában hevert. A szelvényt még februárban vásárolta, de sosem nézte meg az eredményeket - egészen addig, amíg hirtelen úgy nem érezte, ideje lenne megtudni, nyert-e valamit.

A nagypapa tankolni állt meg egy benzinkútnál, ahol elővette a szelvényeket, és beolvasta őket ugyanabban a boltban, ahol annak idején megvette. Amikor meglátta a kijelzőn a nyeremény összegét, alig tudott magához térni.

Nem jutottam szóhoz. Évek óta játszom, és ez a legnagyobb összeg, amit valaha nyertem

- mondta.

A férfi annyira megdöbbent, hogy bár a kasszánál fizetett, végül mégsem tankolt, és üres tankkal hajtott tovább. Elmondása szerint a pénzt nem csak magára költi majd: gyermekeire és unokáira is gondol, és nekik is félretesz belőle - írja a People.