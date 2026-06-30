Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet.

Kiadták riasztást, mutatjuk, mire kell készülni. Fotó: HungaroMet

Ebben a percben adták ki a riasztást: borzalmas, ami pillanatokon belül lecsap az országra

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni - írja a katasztrófavédelem.