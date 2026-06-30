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Ebben a percben adták ki a riasztást: borzalmas, ami pillanatokon belül lecsap az országra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zivatar
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 12:51
Riasztásidőjárás
Nem elég a pokoli hőség, még zivatarok is végig söpörnek az országon. Kiadták riasztást, mutatjuk, mire kell készülni.
N.T.
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Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. 

Kiadták riasztást, mutatjuk, mire kell készülni.
 Kiadták riasztást, mutatjuk, mire kell készülni.  Fotó: HungaroMet

Ebben a percben adták ki a riasztást: borzalmas, ami pillanatokon belül lecsap az országra 

Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. 

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról a katasztrófavédelem újabb közleményben számol be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni - írja a katasztrófavédelem

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu