Időjárás: visszatér a kánikula, de az esernyőt se hagyjuk otthon

Visszatér az elképesztően meleg időjárás, hőség és kánikula. A hét közepétől kezdve ugyanis délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet lesz majd várható, miután napközben a napsütést csupán gomolyfelhők tarkítják majd, melyekből csak elszórtan alakulhat ki zápor, s zivatar. Az egyetlen zavaró tényezőt a többfelé megélénkülő nyugatias szél okozhatja csak.

Időjárás: visszatér a kánikula Fotó: Köpönyeg

Nyugodt időjárás egy kis vészjelzéssel

Habár zápor, zivatar csak elszórtan alakulhat ki, a HungaroMet Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye kivételével elsőfokú vészjelzést adott ki a következő szöveggel:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!