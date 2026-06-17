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Időjárás: visszatér a kánikula, de az esernyőt se hagyjuk otthon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 06:00
Időjáráselőrejelzéskánikula
30 fok egy kis zivatarral.

Visszatér az elképesztően meleg időjárás, hőség és kánikula. A hét közepétől kezdve ugyanis délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet lesz majd várható, miután napközben a napsütést csupán gomolyfelhők tarkítják majd, melyekből csak elszórtan alakulhat ki zápor, s zivatar. Az egyetlen zavaró tényezőt a többfelé megélénkülő nyugatias szél okozhatja csak. 

Időjárás: visszatér a kánikula.
Időjárás: visszatér a kánikula Fotó: Köpönyeg

 

Nyugodt időjárás egy kis vészjelzéssel

Habár zápor, zivatar csak elszórtan alakulhat ki, a HungaroMet Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye kivételével elsőfokú vészjelzést adott ki a következő szöveggel:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Szinte országos riasztással érkezik a szerda Fotó: HungaroMet

 

 

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