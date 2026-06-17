Időjárás: visszatér a kánikula, de az esernyőt se hagyjuk otthon

Visszatér az elképesztően meleg időjárás, hőség és kánikula. A hét közepétől kezdve ugyanis délután 30 fok körüli csúcshőmérséklet lesz majd várható, miután napközben a napsütést csupán gomolyfelhők tarkítják majd, melyekből csak elszórtan alakulhat ki zápor, s zivatar. Az egyetlen zavaró tényezőt a többfelé megélénkülő nyugatias szél okozhatja csak.
Habár zápor, zivatar csak elszórtan alakulhat ki, a HungaroMet Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegye kivételével elsőfokú vészjelzést adott ki a következő szöveggel:
Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
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