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Vészhelyzet a Nemzetközi Űrállomáson: levegőszivárgás miatt készülhetnek evakuálásra az űrhajósok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors evakuálás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 17:41
nemzetközi űrállomásnasa
A probléma már évek óta fennáll, azonban a NASA szerint nemrég aggasztóra fordult a helyzet.

A NASA figyelmeztette a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó űrhajósokat, hogy fel kell készülniük az evakuálásra, miután a levegőszivárgás súlyosbodni kezdett.

Evakuálásra készülhetnek a Nemzetközi Űrállomás űrhajósai
Evakuálásra készülhetnek a Nemzetközi Űrállomás űrhajósai Fotó: AFP

Evakuálásra készülhetnek a Nemzetközi Űrállomás űrhajósai

Az űrügynökség közölte, hogy a szivárgás az állomás orosz oldalán található. Az űrhajósok állítólag most a fedélzeten lévő űrhajóikban keresnek menedéket. Mindeközben az orosz legénység egyik tagja próbálja megjavítani a levegőszivárgást.

A NASA szóvivője szerint a Zvezda szervizmodul átviteli alagútjában történik a levegőszivárgás. A repedések mindig is aggodalomra adtak okot, így szorosan figyelemmel kísérték a helyzetet. 

Jelenleg a négy SpaceX Crew‑12 tag, valamint a NASA űrhajósa, Chris Williams biztonsági okokból a Dragon űrhajó megemelt védelmi pozíciójába vonult el. Ott maradnak, amíg a Roszkoszmosz ma be nem fejezi a kiterjedtebb javítási műveletet - írta a Daily Star.

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