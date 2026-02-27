Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas volt a baj: Megszólalt a NASA űrhajósa, akit orvosi vészhelyzet miatt evakuáltak az űrből

NASA
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 13:30
evakuációNemzetközi Űrállomásűrhajós
A múlt hónapban váratlanul bejelentette a NASA, hogy egy orvosi vészhelyzet miatt a történelem során először evakuálniuk kell 4 űrhajóst. Bár a sérült asztronauta kilétét nem árulták el, most ő maga törte meg a csendet.

Egy NASA űrhajós elárulta, hogy ő volt az a csapattag, akinek egészségügyi problémája miatt legénysége a múlt hónapban korábban visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról.

A váratlan evakuálással történelmet írtak az űrhajósok.
A váratlan evakuálással történelmet írtak az űrhajósok. (Képünk illusztráció) Fotó: AFP

Megszólalt az űrbéli orvosi vészhelyzetet átélő űrhajós

Bár az űrügynökség korábban titokban tartotta a legénység tagjának kilétét, február 25-én Mike Fincke elárulta, hogy ő volt az, aki átélte az orvosi vészhelyzetet az űrben.

Január 7-én, a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodva, egy olyan orvosi eseményt éltem át, amely azonnali ellátást igényelt a hihetetlen legénységtársaimtól. Gyors reagálásuknak és a NASA sebészeinek útmutatásának köszönhetően az állapotom gyorsan stabilizálódott.

- írta nyilatkozatában az asztronauta.

További kivizsgálás után a NASA megállapította, hogy a legbiztonságosabb megoldás a Crew-11 korai visszatérése, nem vészhelyzet, hanem egy gondosan összehangolt terv, hogy kihasználhassák az űrállomáson nem elérhető fejlett orvosi képalkotás előnyeit. Január 15-én egy lenyűgöző öt és fél hónapos küldetés után landoltunk San Diego partjainál.

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkozna egészségi állapotáról, Fincke háláját fejezte ki csapattagjainak, a NASA-nak és a San Diego melletti Scripps Memorial Hospital La Jolla orvosainak elkötelezettségükért, amely végül pozitív eredményhez vezetett.

Ami jelenlegi állapotát illeti, Fincke elárulta, hogy nagyon jól van, és folytatja a repülés utáni szokásos felépülést a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában.

Az űrrepülés hihetetlen kiváltság, és néha emlékeztet minket arra, hogy mennyire emberek vagyunk. Köszönöm mindenkinek a támogatást.

- tette hozzá.

Történelmet írt a 4 fős legénység az evakuációval

A NASA először január 7-én említette az egészségügyi problémát, amikor bejelentették, hogy elhalasztották a másnapra tervezett űrsétát.

Az ügynökség figyelemmel kíséri a személyzet egyik tagjával kapcsolatos egészségügyi problémát, amely szerda délután merült fel az orbitális komplexum fedélzetén.

- közölte az ügynökség a weboldalán akkoriban közzétett közleményében.

Másnap a NASA megerősítette, hogy a négyfős Crew-11 csapat, Fincke és Zena Cardman amerikai űrhajósok, Kimiya Yui, a JAXA űrhajósa, és Oleg Platonov, a Roszkozmosz űrhajósa, korábban térnek vissza a Földre. Ezzel történelmet írtak, hiszen ez volt az első alkalom az űrállomás történelmében, hogy egy egészségügyi probléma miatt félbeszakítottak egy küldetést.

A legénység január 14-én kezdte meg az indulást az űrállomásról, és másnap landolt a Földön - írta a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu