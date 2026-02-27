Hatalmas volt a baj: Megszólalt a NASA űrhajósa, akit orvosi vészhelyzet miatt evakuáltak az űrből

Egy NASA űrhajós elárulta, hogy ő volt az a csapattag, akinek egészségügyi problémája miatt legénysége a múlt hónapban korábban visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról.

A váratlan evakuálással történelmet írtak az űrhajósok. (Képünk illusztráció) Fotó: AFP

Megszólalt az űrbéli orvosi vészhelyzetet átélő űrhajós

Bár az űrügynökség korábban titokban tartotta a legénység tagjának kilétét, február 25-én Mike Fincke elárulta, hogy ő volt az, aki átélte az orvosi vészhelyzetet az űrben.

Január 7-én, a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodva, egy olyan orvosi eseményt éltem át, amely azonnali ellátást igényelt a hihetetlen legénységtársaimtól. Gyors reagálásuknak és a NASA sebészeinek útmutatásának köszönhetően az állapotom gyorsan stabilizálódott.

- írta nyilatkozatában az asztronauta.

További kivizsgálás után a NASA megállapította, hogy a legbiztonságosabb megoldás a Crew-11 korai visszatérése, nem vészhelyzet, hanem egy gondosan összehangolt terv, hogy kihasználhassák az űrállomáson nem elérhető fejlett orvosi képalkotás előnyeit. Január 15-én egy lenyűgöző öt és fél hónapos küldetés után landoltunk San Diego partjainál.

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkozna egészségi állapotáról, Fincke háláját fejezte ki csapattagjainak, a NASA-nak és a San Diego melletti Scripps Memorial Hospital La Jolla orvosainak elkötelezettségükért, amely végül pozitív eredményhez vezetett.

Ami jelenlegi állapotát illeti, Fincke elárulta, hogy nagyon jól van, és folytatja a repülés utáni szokásos felépülést a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában.

Az űrrepülés hihetetlen kiváltság, és néha emlékeztet minket arra, hogy mennyire emberek vagyunk. Köszönöm mindenkinek a támogatást.

- tette hozzá.

NASA astronaut Mike Fincke revealed that he was the crew member who experienced a medical issue aboard the International Space Station on Jan. 7. The incident led to the early return of SpaceX Crew-11 to San Diego on Jan. 15 so he could undergo advanced medical imaging. pic.twitter.com/q4iNiefDqN — Breaking911 (@Breaking911) February 26, 2026

Történelmet írt a 4 fős legénység az evakuációval

A NASA először január 7-én említette az egészségügyi problémát, amikor bejelentették, hogy elhalasztották a másnapra tervezett űrsétát.

Az ügynökség figyelemmel kíséri a személyzet egyik tagjával kapcsolatos egészségügyi problémát, amely szerda délután merült fel az orbitális komplexum fedélzetén.

- közölte az ügynökség a weboldalán akkoriban közzétett közleményében.