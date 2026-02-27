Hatalmas volt a baj: Megszólalt a NASA űrhajósa, akit orvosi vészhelyzet miatt evakuáltak az űrből

Egy NASA űrhajós elárulta, hogy ő volt az a csapattag, akinek egészségügyi problémája miatt legénysége a múlt hónapban korábban visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról.
Bár az űrügynökség korábban titokban tartotta a legénység tagjának kilétét, február 25-én Mike Fincke elárulta, hogy ő volt az, aki átélte az orvosi vészhelyzetet az űrben.
Január 7-én, a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodva, egy olyan orvosi eseményt éltem át, amely azonnali ellátást igényelt a hihetetlen legénységtársaimtól. Gyors reagálásuknak és a NASA sebészeinek útmutatásának köszönhetően az állapotom gyorsan stabilizálódott.
- írta nyilatkozatában az asztronauta.
További kivizsgálás után a NASA megállapította, hogy a legbiztonságosabb megoldás a Crew-11 korai visszatérése, nem vészhelyzet, hanem egy gondosan összehangolt terv, hogy kihasználhassák az űrállomáson nem elérhető fejlett orvosi képalkotás előnyeit. Január 15-én egy lenyűgöző öt és fél hónapos küldetés után landoltunk San Diego partjainál.
Anélkül, hogy részletekbe bocsátkozna egészségi állapotáról, Fincke háláját fejezte ki csapattagjainak, a NASA-nak és a San Diego melletti Scripps Memorial Hospital La Jolla orvosainak elkötelezettségükért, amely végül pozitív eredményhez vezetett.
Ami jelenlegi állapotát illeti, Fincke elárulta, hogy nagyon jól van, és folytatja a repülés utáni szokásos felépülést a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában.
Az űrrepülés hihetetlen kiváltság, és néha emlékeztet minket arra, hogy mennyire emberek vagyunk. Köszönöm mindenkinek a támogatást.
- tette hozzá.
A NASA először január 7-én említette az egészségügyi problémát, amikor bejelentették, hogy elhalasztották a másnapra tervezett űrsétát.
Az ügynökség figyelemmel kíséri a személyzet egyik tagjával kapcsolatos egészségügyi problémát, amely szerda délután merült fel az orbitális komplexum fedélzetén.
- közölte az ügynökség a weboldalán akkoriban közzétett közleményében.
Másnap a NASA megerősítette, hogy a négyfős Crew-11 csapat, Fincke és Zena Cardman amerikai űrhajósok, Kimiya Yui, a JAXA űrhajósa, és Oleg Platonov, a Roszkozmosz űrhajósa, korábban térnek vissza a Földre. Ezzel történelmet írtak, hiszen ez volt az első alkalom az űrállomás történelmében, hogy egy egészségügyi probléma miatt félbeszakítottak egy küldetést.
A legénység január 14-én kezdte meg az indulást az űrállomásról, és másnap landolt a Földön - írta a People.
