A második légikatasztrófa egy nap alatt: ezúttal egy repülő csapódott a földbe, legalább négyen életüket vesztették

Korábban arról kellett beszámolnunk: csütörtökre virradó éjjel a dél-lengyelországi Szigetes-Beszkidekben fekvő Lubogoszcz hegy oldalában lezuhant egy Magyarországról felszálló helikopter. A gép fedélzetén csak a pilóta tartózkodott, aki tragikus módon életét vesztette. Most sajnos újabb légiszerencsétlenségről érkeztek hírek: ezúttal egy repülőgép csapódott a földbe.
Az Index információi szerint csütörtök délelőtt 11:25-kor érkezett bejelentés a horvát hatóságokhoz, hogy a medulini repülőtér közelében lezuhant egy kisrepülőgép. A balesetben többen is életüket vesztették, a tragédia okait jelenleg is vizsgálják.
A Reuters nem hivatalos közlésekre hivatkozva azt írja: négy ember holttestét találták meg eddig a mentőegységek a roncsnál, további két embert pedig eltűntként keresnek.
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