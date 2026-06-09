Ismét medvéket láttak Magyarországon - figyelmeztetést adtak ki a turistáknak

Barnamedvéket láttak kedden az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében - közölte a nemzeti park a Facebook-oldalán kedden.

Barnamedvéket láttak kedden az Aggteleki Nemzeti Park területén Fotó: Pexels

Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén

Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. A bejegyzésben arra kérik a nemzeti park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat.

Közölték, hogy tilos a sátorozás, a bivakolóhelyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt Szögliget és Égerszög területén, azonban anyamedvét boccsal 2017-ben, Jósvafő térségében láttak utoljára.

A tájékoztatás szerint a medvékkel kapcsolatos biztonsági ajánlások elérhetők a nemzeti park weboldalán.