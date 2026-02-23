Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Ismét akcióban a mogyoródi medve? Őztetem maradhatott utána

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 19:15
Az állat először Mogyoródon tűnt fel, de elvileg ezután Csomád és Veresegyháza környékén is látták. A medve most ismét megmutathatta magát Mogyoródon: egy szétszedett őztetemet találtak a környéken.

Mint arról a Bors is beszámolt, bombaként robbant a hír, hogy medvét láttak Mogyoród környékén. A meghökkentő hírt további információ-cunami követte: egymás után érkeztek a bejelentések, többek között Csomád és Veresegyháza környékéről, ahol már többen is látni vélték a hatalmas állatot, míg Csömör és Fót közelében a lakókat figyelmeztették a lehetséges medve veszélyre. Most ismét Mogyoródon bukkanhatott fel a hatalmas vad. 

A medve ismét felbukkanhatott Mogyoród környékén, hátborzongató, hogy mit hagyhatott maga után    Fotó: Pexels (illusztráció)

Ismét feltűnhetett a medve Mogyoródon

A mogyoródi önkormányzat már aznap figyelmeztette a lakókat, hogy fokozott óvatossággal járkáljanak az erdős területeken: 

Kérjük Önöket, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket; gyermekeket ne engedjenek egyedül a határba; a hulladékot zárt edényben tárolják; házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen!

- szólították fel a lakókat. Így tettek Csömörön is, a helyi önkormányzat pedig még azt is hozzáfűzte: ők úgy értesültek, hogy a mackó bizony nem egy szabadon kóborló állat, hanem magántartásból szökhetett el.

- Kérjük a Levendula, Középhegy, Panoráma, Vízműsor utca környékén élőket, hogy elővigyázatosan és óvatosan közlekedjenek, és ha lehet, sétáik során egyelőre kerüljék a környék erdős területeit, valamint a mezőket is. Amennyiben valaki látja a medvét, ne közelítse meg, és hívja a mogyoródi önkormányzat által is közzétett vadásztársaságot a 06-70-455-9640-es telefonszámon vagy a 112-es segélyhívót! – írták. 

A helyiek közül többen is megrettentek a medve felbukkanásának hírére, sokan felhagytak a szokásos erdei és mezei sétákkal, kutyáikat is azóta inkább a lakott területeken sétáltatják. Bár napokig csend honolt a mackó körül, most úgy tűnik, újabb nyomot hagyhatott maga után: Mogyoródon egy széttépett őztetemet találtak, amit nem kizárt, hogy a szóban forgó nagyvad tépett szét:

Az őzet ma éjjel Mogyoródon, a Kakukk hegyen szedte szét egy valószínűleg nagyragadozó... számomra ez lehet az első hiteles nyom a Pest megyében kóborló medve jelenlétére. Elvileg a hatóságok már elszállították a tetemet megvizsgálni

 - írta közösségi oldalán Both Zoltán vadállatbefogó. 

Az már régóta nem titok, hogy a barna medvék visszatelepültek Magyarországra, több példány már át is telelhetett nálunk. Az Aggteleki Nemzeti Park ezért egyfajta illemkönyvet is kiadott arra az esetre, ha netán szembe találnánk magunkat egy barnamedvével: 

  • Ha medvével találkozol, hátrálj ki lassan azon az úton, ahol jöttél, és kerüld ki minél nagyobb körben. Mindezt csendben, lehetőleg úgy, hogy a medve ne lássa
  • Amíg a medve nem vesz észre, ne csapj zajt
  • Ne zárd el a medve menekülési útvonalát, hagyj neki helyet
  • Ha a medve nem vett észre, ne csapj zajt, ne zajongj és csapkodj vagy kiabálj, mert azt támadásnak veheti
  • Legyél különösen óvatos, ha a medvével közvetlen közelről találkozol
  • Soha ne közelítsd meg, még akkor sem, ha látszólag békés és ne fordíts hátat neki, ne fuss el - a medve ugyanis közel 40 kilométeres sebességgel fut
  • Ha a medve észrevett, emeld fel a kezeid lassan a fejed fölé, beszélj halkan, énekelj, fütyülgess, hogy a medve emberként azonosítson. Ha észrevett, de nem érdeklődik, akkor lassan hátrálj ki a látóteréből

 

