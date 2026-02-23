Ismét akcióban a mogyoródi medve? Őztetem maradhatott utána

Mint arról a Bors is beszámolt, bombaként robbant a hír, hogy medvét láttak Mogyoród környékén. A meghökkentő hírt további információ-cunami követte: egymás után érkeztek a bejelentések, többek között Csomád és Veresegyháza környékéről, ahol már többen is látni vélték a hatalmas állatot, míg Csömör és Fót közelében a lakókat figyelmeztették a lehetséges medve veszélyre. Most ismét Mogyoródon bukkanhatott fel a hatalmas vad.

A medve ismét felbukkanhatott Mogyoród környékén, hátborzongató, hogy mit hagyhatott maga után Fotó: Pexels (illusztráció)

Ismét feltűnhetett a medve Mogyoródon

A mogyoródi önkormányzat már aznap figyelmeztette a lakókat, hogy fokozott óvatossággal járkáljanak az erdős területeken:

Kérjük Önöket, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket; gyermekeket ne engedjenek egyedül a határba; a hulladékot zárt edényben tárolják; házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen!

- szólították fel a lakókat. Így tettek Csömörön is, a helyi önkormányzat pedig még azt is hozzáfűzte: ők úgy értesültek, hogy a mackó bizony nem egy szabadon kóborló állat, hanem magántartásból szökhetett el.

- Kérjük a Levendula, Középhegy, Panoráma, Vízműsor utca környékén élőket, hogy elővigyázatosan és óvatosan közlekedjenek, és ha lehet, sétáik során egyelőre kerüljék a környék erdős területeit, valamint a mezőket is. Amennyiben valaki látja a medvét, ne közelítse meg, és hívja a mogyoródi önkormányzat által is közzétett vadásztársaságot a 06-70-455-9640-es telefonszámon vagy a 112-es segélyhívót! – írták.

A helyiek közül többen is megrettentek a medve felbukkanásának hírére, sokan felhagytak a szokásos erdei és mezei sétákkal, kutyáikat is azóta inkább a lakott területeken sétáltatják. Bár napokig csend honolt a mackó körül, most úgy tűnik, újabb nyomot hagyhatott maga után: Mogyoródon egy széttépett őztetemet találtak, amit nem kizárt, hogy a szóban forgó nagyvad tépett szét:

Az őzet ma éjjel Mogyoródon, a Kakukk hegyen szedte szét egy valószínűleg nagyragadozó... számomra ez lehet az első hiteles nyom a Pest megyében kóborló medve jelenlétére. Elvileg a hatóságok már elszállították a tetemet megvizsgálni

- írta közösségi oldalán Both Zoltán vadállatbefogó.