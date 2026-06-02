Figyelmeztetés: Kétszer is medvét láttak Magyarország területén

Szombat éjszaka vagy a vasárnap hajnali órákban egy kiránduló medvét látott az Aggteleki Nemzeti Park északi részén, Szögliget és Bódvaszilas között, majd hétfőn alig éjfél után a déli részen, Égerszög külterületén is felbukkant egy medve.
Az utóbbi esetben az ANP Természetvédelmi Őrszolgálatának egyik tagja észlelte a ragadozót. Nem zárható ki, hogy a két helyszínen ugyanazt a példányt látták - olvasható a park közleményében.
Az állat vagy állatok mozgásáról jelenleg nincs több információ, de Égerszög térségében nem ez az első eset, idén először május 9-én fotózott le ott egy medvét a vadkamera - írja a Boon.
