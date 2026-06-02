Figyelmeztetés: Kétszer is medvét láttak Magyarország területén

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 09:20
Rövid időn belül kétszer is medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parknál. A medveészlelések száma megszaporodott Észak-Magyarországon.

Szombat éjszaka vagy a vasárnap hajnali órákban egy kiránduló medvét látott az Aggteleki Nemzeti Park északi részén, Szögliget és Bódvaszilas között, majd hétfőn alig éjfél után a déli részen, Égerszög külterületén is felbukkant egy medve. 

A medve lába hatalmas nyomot hagyott. Fotó: Aggteleki Nemzeti Park
Az utóbbi esetben az ANP Természetvédelmi Őrszolgálatának egyik tagja észlelte a ragadozót. Nem zárható ki, hogy a két helyszínen ugyanazt a példányt látták - olvasható a park közleményében.

Az állat vagy állatok mozgásáról jelenleg nincs több információ, de Égerszög térségében nem ez az első eset, idén először május 9-én fotózott le ott egy medvét a vadkamera - írja a Boon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
