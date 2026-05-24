Várlátogatás ingyen? Íme 5 magyar várrom, amiket látnod kell még az idén

A késő tavaszi és kora nyári hetekben a legélvezetesebb a természetjárás, hiszen a burjánzó zöld környezetben még a meredekebb emelkedők leküzdése is könnyebb. Ez az időszak különösen kedvez a kirándulásoknak, ilyenkor pedig érdemes kifejezetten olyan úti célokat keresni, amelyek nem terhelik meg a pénztárcánkat. A romosabb vagy részben helyreállított magyar várak felfedezése remek alternatívát nyújt a drága belépős látványosságok helyett, hiszen a legtöbb várromunk szabadon, bármikor bejárható.

Összeállításunkban olyan magyar várak, várromok szerepelnek, amelyek belépő nélkül, de gyönyörű panorámával várják a túrázókat

Fotó: Wikipedia-Civertan - A feltöltő saját munkája

Ingyenes magyar várak belépőjegy nélkül? Erre indulj a kalandokért!

Ezek a helyszínek sokszor vadregényes erdők mélyén vagy meredek sziklaszirteken bújnak meg, ahonnan páratlan kilátás nyílik a környező vidékre. Egy-egy ilyen túra során a történelmi falak között kalandozva nemcsak a múltat ismerhetjük meg közelebbről, hanem a panorámában is ingyen gyönyörködhetünk.

Csókakő vára: a Vértes fehér ékköve

A 81-es főút mentén, Székesfehérvár és Győr között magasodik ez a látványos, fehér falú erődítmény, Csókakő vára, amelyet három oldalról meredek sziklafalak oltalmaznak. A tatárjárás után épült várat az elmúlt években a Nemzeti Várprogram keretében jelentősen felújították, így ma már biztonságosan bejárható az alsó és a felső várterület is. A falakról lenyűgöző kilátás nyílik a Móri-borvidékre és a Keleti-Bakony vonulataira, a sportosabbak pedig a parkolóból egy meredek, szurdokszerű ösvényen keresztül is megközelíthetik a bejáratot.

Nógrád vára: a Börzsöny legősibb őre

Magyarország legrégebbi, szabálytalan alaprajzú kővára, a nógrádi vár a Börzsöny szívében, egy vulkanikus kúpon terül el, és már messziről felismerhető a villámcsapás miatt romossá vált öregtornyáról. Bár a belső vár egykori épületei elpusztultak, a 2025-ös felújítások után a terület nagy része újra látogatható, és kiváló terepet nyújt egy családi piknikhez. A romoktól rövid sétával elérhető a hét vezér emlékére állított Millenniumi emlékmű is, a falakról pedig az egész környék belátható.