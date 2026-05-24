Várlátogatás ingyen? Íme 5 magyar várrom, amiket látnod kell még az idén

A késő tavaszi és kora nyári hetekben a legélvezetesebb a természetjárás, hiszen a burjánzó zöld környezetben még a meredekebb emelkedők leküzdése is könnyebb. Ez az időszak különösen kedvez a kirándulásoknak, ilyenkor pedig érdemes kifejezetten olyan úti célokat keresni, amelyek nem terhelik meg a pénztárcánkat. A romosabb vagy részben helyreállított magyar várak felfedezése remek alternatívát nyújt a drága belépős látványosságok helyett, hiszen a legtöbb várromunk szabadon, bármikor bejárható.
Ezek a helyszínek sokszor vadregényes erdők mélyén vagy meredek sziklaszirteken bújnak meg, ahonnan páratlan kilátás nyílik a környező vidékre. Egy-egy ilyen túra során a történelmi falak között kalandozva nemcsak a múltat ismerhetjük meg közelebbről, hanem a panorámában is ingyen gyönyörködhetünk.
A 81-es főút mentén, Székesfehérvár és Győr között magasodik ez a látványos, fehér falú erődítmény, Csókakő vára, amelyet három oldalról meredek sziklafalak oltalmaznak. A tatárjárás után épült várat az elmúlt években a Nemzeti Várprogram keretében jelentősen felújították, így ma már biztonságosan bejárható az alsó és a felső várterület is. A falakról lenyűgöző kilátás nyílik a Móri-borvidékre és a Keleti-Bakony vonulataira, a sportosabbak pedig a parkolóból egy meredek, szurdokszerű ösvényen keresztül is megközelíthetik a bejáratot.
Magyarország legrégebbi, szabálytalan alaprajzú kővára, a nógrádi vár a Börzsöny szívében, egy vulkanikus kúpon terül el, és már messziről felismerhető a villámcsapás miatt romossá vált öregtornyáról. Bár a belső vár egykori épületei elpusztultak, a 2025-ös felújítások után a terület nagy része újra látogatható, és kiváló terepet nyújt egy családi piknikhez. A romoktól rövid sétával elérhető a hét vezér emlékére állított Millenniumi emlékmű is, a falakról pedig az egész környék belátható.
Szögliget határában, a 460 méter magas Várhegyen találjuk hazánk egyik legnagyobb alapterületű várromját, amely az Aggteleki Nemzeti Park területén fekszik. A látogatókat egy 374 fokból álló, látványos tereplépcső és egy tölgyfából készült gyilokjáró várja, amelyeken keresztül kényelmesen felfedezhető az alsó és felső várrész. A 2021-ben befejezett állagmegóvási munkálatoknak köszönhetően a falak mentén több kilátópontot is kialakítottak, ahonnan a környező hegyvidék érintetlen erdőségeiben gyönyörködhetünk.
A Tapolcai-medence egyik legszebb pontján, a 376 méter magas Csobánc lapos tetején pihennek a csobánci vár maradványai, amelyek soha nem kerültek török kézre. A Gyulakesziről induló túra közepesen nehéz, de a szerpentinút végén elénk táruló látvány – a Badacsony, a Szent György-hegy és a Balaton csillogó vize – minden fáradságért kárpótol. A romos lakótorony falán emléktábla hirdeti a kuruc védők hősiességét, a füves fennsík pedig ideális helyszín a csendes szemlélődéshez vagy a tájfotózáshoz.
Kereki közelében, a Balatontól alig pár kilométerre fekszik ez a vadregényes várrom, Fehérkő vára (más néven Kereki vár), amelyet a XVI. században saját katonái robbantottak fel, hogy ne kerüljön az oszmánok kezére. A 283 méter magas dombon álló maradványokhoz fapallók és lépcsők vezetnek, a sűrű lombú fák alatt pedig még a legforróbb nyári napokon is kellemes marad a levegő. Bár a vár nagy részét az évszázadok során elhordták építőanyagnak, a megmaradt falakban ma is felfedezhetünk különleges részleteket, például egy kőbe vésett arcot.
Ez a válogatás remek kiindulópont lehet egy gazdaságos, mégis élményekben gazdag hétvégi kiránduláshoz. Érdemes kihasználni a jó időt, és felkeresni ezeket a történelmi helyszíneket, amelyek ingyenesen és szabadon várják a természetjárókat.
