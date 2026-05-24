Várlátogatás ingyen? Íme 5 magyar várrom, amiket látnod kell még az idén

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 16:15
kirándulástörténelmi emlékhelyvárrom
A természet újjászületése és a kellemes, de még nem kánikulai meleg ideális alkalmat teremt a szabadtéri barangoláshoz. Válogatásunkban olyan magyar várak, várromok kaptak helyet, amelyek belépődíj nélkül kínálnak felejthetetlen élményt.
Etédi Alexa
A késő tavaszi és kora nyári hetekben a legélvezetesebb a természetjárás, hiszen a burjánzó zöld környezetben még a meredekebb emelkedők leküzdése is könnyebb. Ez az időszak különösen kedvez a kirándulásoknak, ilyenkor pedig érdemes kifejezetten olyan úti célokat keresni, amelyek nem terhelik meg a pénztárcánkat. A romosabb vagy részben helyreállított magyar várak felfedezése remek alternatívát nyújt a drága belépős látványosságok helyett, hiszen a legtöbb várromunk szabadon, bármikor bejárható.

Fotó: Wikipedia-Civertan - A feltöltő saját munkája
  • Ingyenes történelem: olyan hazai várakat és romokat mutatunk be, amelyek belépési díj nélkül, szabadon látogathatók.
  • Természetközeli élmény: a helyszínek (Csókakő, Nógrád, Szádvár, Csobánc, Kereki) a túrázást és a panorámát ötvözik a tavaszi-nyári szezonban.
  • Pénztárcabarát túrák: a cikk praktikus tippeket ad a megközelítéshez, így az utazás költségein kívül nem kell más kiadással számolni.

Ingyenes magyar várak belépőjegy nélkül? Erre indulj a kalandokért!

Ezek a helyszínek sokszor vadregényes erdők mélyén vagy meredek sziklaszirteken bújnak meg, ahonnan páratlan kilátás nyílik a környező vidékre. Egy-egy ilyen túra során a történelmi falak között kalandozva nemcsak a múltat ismerhetjük meg közelebbről, hanem a panorámában is ingyen gyönyörködhetünk.

Csókakő vára: a Vértes fehér ékköve

A 81-es főút mentén, Székesfehérvár és Győr között magasodik ez a látványos, fehér falú erődítmény, Csókakő vára, amelyet három oldalról meredek sziklafalak oltalmaznak. A tatárjárás után épült várat az elmúlt években a Nemzeti Várprogram keretében jelentősen felújították, így ma már biztonságosan bejárható az alsó és a felső várterület is. A falakról lenyűgöző kilátás nyílik a Móri-borvidékre és a Keleti-Bakony vonulataira, a sportosabbak pedig a parkolóból egy meredek, szurdokszerű ösvényen keresztül is megközelíthetik a bejáratot.

Nógrád vára: a Börzsöny legősibb őre

Magyarország legrégebbi, szabálytalan alaprajzú kővára, a nógrádi vár a Börzsöny szívében, egy vulkanikus kúpon terül el, és már messziről felismerhető a villámcsapás miatt romossá vált öregtornyáról. Bár a belső vár egykori épületei elpusztultak, a 2025-ös felújítások után a terület nagy része újra látogatható, és kiváló terepet nyújt egy családi piknikhez. A romoktól rövid sétával elérhető a hét vezér emlékére állított Millenniumi emlékmű is, a falakról pedig az egész környék belátható.

Szádvár: lépcsőzés az Aggteleki-karszt felett

Szögliget határában, a 460 méter magas Várhegyen találjuk hazánk egyik legnagyobb alapterületű várromját, amely az Aggteleki Nemzeti Park területén fekszik. A látogatókat egy 374 fokból álló, látványos tereplépcső és egy tölgyfából készült gyilokjáró várja, amelyeken keresztül kényelmesen felfedezhető az alsó és felső várrész. A 2021-ben befejezett állagmegóvási munkálatoknak köszönhetően a falak mentén több kilátópontot is kialakítottak, ahonnan a környező hegyvidék érintetlen erdőségeiben gyönyörködhetünk.

Csobánc vára: panoráma a tanúhegyekre

A Tapolcai-medence egyik legszebb pontján, a 376 méter magas Csobánc lapos tetején pihennek a csobánci vár maradványai, amelyek soha nem kerültek török kézre. A Gyulakesziről induló túra közepesen nehéz, de a szerpentinút végén elénk táruló látvány – a Badacsony, a Szent György-hegy és a Balaton csillogó vize – minden fáradságért kárpótol. A romos lakótorony falán emléktábla hirdeti a kuruc védők hősiességét, a füves fennsík pedig ideális helyszín a csendes szemlélődéshez vagy a tájfotózáshoz.

Fehérkő vára: a somogyi erdők rejtett kincse

Kereki közelében, a Balatontól alig pár kilométerre fekszik ez a vadregényes várrom, Fehérkő vára (más néven Kereki vár), amelyet a XVI. században saját katonái robbantottak fel, hogy ne kerüljön az oszmánok kezére. A 283 méter magas dombon álló maradványokhoz fapallók és lépcsők vezetnek, a sűrű lombú fák alatt pedig még a legforróbb nyári napokon is kellemes marad a levegő. Bár a vár nagy részét az évszázadok során elhordták építőanyagnak, a megmaradt falakban ma is felfedezhetünk különleges részleteket, például egy kőbe vésett arcot.

Ez a válogatás remek kiindulópont lehet egy gazdaságos, mégis élményekben gazdag hétvégi kiránduláshoz. Érdemes kihasználni a jó időt, és felkeresni ezeket a történelmi helyszíneket, amelyek ingyenesen és szabadon várják a természetjárókat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
