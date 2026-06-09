Újabb medvetámadás történt, három turista is megsérült

Rövid időn belül több medvetámadás is történt Romániában, a Transzfogarasi úton, ahol hétfőn összesen három külföldi turista is megsérült.
Az első eset egy portugál házaspárhoz köthető, akik autóval közlekedtek, majd megálltak az út szélén, hogy lefotózzák a közelben feltűnt medvét. A nő lehúzta az ablakot, hogy képeket készítsen a nagyvadról, azonban az állat váratlanul a jármű felé fordult és rátámadt a turistákra. Mindketten megsérültek, de saját autójukkal el tudtak jutni a kórházig.
Nem sokkal később újabb incidens történt ugyanazon az útszakaszon. Egy 18 éves külföldi lány is egy medvéhez került túl közel, amikor megpróbálta megetetni az állatot. A fiatal nő az eset során megsérült, de eszméleténél volt és együttműködött a mentőkkel, akik kórházba szállították. A támadások az Argeș megyei Arefu község térségében, az esti órákban, körülbelül 18:30 körül történtek.
A Maszol szerint nem ezek voltak volt az első ilyen esetek a környéken: korábban, május végén egy bolgár turista is medvetámadás áldozata lett ugyanazon az útvonalon, a Vidraru-gát közelében. Őt az eset után meg is bírságolták, mivel a hatóságok szerint szabadon élő medvéket etetett.
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