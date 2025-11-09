Visszatér a Lidl-sneaker – ekkor indul a roham a legendás cipőért

A cipő, amely a nyáron valóságos hisztériát váltott ki, visszatér. Augusztusban tömegek próbálták megszerezni, nem véletlen: a Lidl ikonikus kék-piros-sárga árnyalati és a Tisza Cipő retró vonalai tökéletesen harmóniát alkottak – a lábbeli egyszerre lett sportos, vagány és stílusos.

Forrás: Lidl

A kultikus modellt november 10. és 17. között szerezhetik be azok, akik az előző körben lemaradtak. Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető, 36-47-es méretekben. A gyártó szerint érdemes egy számmal nagyobbat választani, mert a fazon kicsit keskenyebb. A cipőket november 24-től lehet majd átvenni a kiválasztott Lidl üzletben.

A Lidl és a Tisza Cipő közös projektje mára igazi divatjelenséggé nőtte ki magát. Aki lemarad, az bánhatja, ki tudja, lesz-e még lehetőség beszerezni.