Visszatér a Lidl-sneaker – ekkor indul a roham a legendás cipőért

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 23:59
Lidl MagyarországTisza cipő
A Lidl és a Tisza Cipő közös sneakere újra elérhető lesz, ezért érdemes időben lecsapni rá. A különleges, limitált szériás cipő november 10-től egy héten keresztül rendelhető – de csak azoknak jut, akik elég gyorsak és ügyesen használják a Lidl Plus alkalmazást.

A cipő, amely a nyáron valóságos hisztériát váltott ki, visszatér. Augusztusban tömegek próbálták megszerezni, nem véletlen: a Lidl ikonikus kék-piros-sárga árnyalati és a Tisza Cipő retró vonalai tökéletesen harmóniát alkottak – a lábbeli egyszerre lett sportos, vagány és stílusos.

Forrás: Lidl

A kultikus modellt november 10. és 17. között szerezhetik be azok, akik az előző körben lemaradtak. Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető, 36-47-es méretekben. A gyártó szerint érdemes egy számmal nagyobbat választani, mert a fazon kicsit keskenyebb. A cipőket november 24-től lehet majd átvenni a kiválasztott Lidl üzletben.

A Lidl és a Tisza Cipő közös projektje mára igazi divatjelenséggé nőtte ki magát. Aki lemarad, az bánhatja, ki tudja, lesz-e még lehetőség beszerezni. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
