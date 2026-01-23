Több mint 22 milliárd forintot takarított meg a magyar családoknak a Lidl: mutatjuk, hogyan spórolhatsz te is!

A mindennapi megélhetési költségek mellett a háztartások számára kulcskérdéssé vált a tudatos bevásárlás. A Lidl Magyarország 2021-ben vezette be a digitális hűségprogramját, a Lidl Plus-t, hogy olyan felhasználóbarát szolgáltatást nyújtson vásárlóinak, ami megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is. A vállalat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai vásárlók rendkívül árérzékenyek, és az is látható, hogy a vevők egyre inkább pénzügyi segítségként tekintenek a digitális kedvezményekre.
Az adatok azt igazolják, hogy a Lidl Plus ma már a családi költségvetés tervezésének alapvető része, hiszen a 2025-ös év során 22,7 milliárd forint közvetlenül a magyar embereknél maradt. Az eredmények pedig egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a rendszeres Lidl Plus felhasználók, jelentős összeget takaríthattak meg: a megtakarítások felső 10 százalékát elérő vásárlók az elmúlt évben átlagosan 50 000 forintot spórolhattak meg az applikáció használatával
– emelte ki Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója.
Kovács Tibor ezt követően hozzátette:
Üzleti stratégiánk alappillére, hogy kiváló minőségű termékeket kínáljunk mindenki számára elérhető, kedvező áron. Erre a stabil alapra épül rá a Lidl Plus, amely az egyébként is kedvező árainkon felül nyújt további, közvetlen pénzügyi előnyt vásárlóinknak. Piacvezető élelmiszerláncként – 2025. évi árbevételünk alapján – továbbra is azon dolgozunk, hogy árpolitikánkkal stabil gazdasági támasza maradjunk a magyar háztartásoknak.
A Lidl Magyarország tájékoztatásából az is kiderült, hogy az innovatív applikáció népszerűségét mutatja, hogy a vásárlók fele már rendszeresen használja, ugyanakkor még maradtak kiaknázatlan lehetőségek a személyre szabott kuponok aktiválásban és a költési célok után járó jutalmak figyelemmel követésében.
A digitális kedvezmények mellett a Lidl Plus fontos eleme a „kassza kupon” is, amely az önkiszolgáló kasszák használatának ösztönzésével nem csak pénzt, hanem időt takarít meg azok számára, akik gyorsan és egyszerűen szeretnék intézni a bevásárlást.
Továbbá azt se felejtsük el, hogy a kedvezményeken túl az alkalmazás praktikus funkciókkal is segíti a mindennapokat. A digitális nyugták révén nincs szükség a papír alapú blokkok őrizgetésére, a rendszerben visszakereshető nyugtákat visszáruzáshoz és garanciális ügyintézéshez is elfogadják. Emellett további plusz pont az is, hogy az elektromos autóval közlekedők is az applikáción keresztül tölthetik járműveiket az áruházak parkolóiban, méghozzá a kedvező áron.
