Több mint 22 milliárd forintot takarított meg a magyar családoknak a Lidl: mutatjuk, hogyan spórolhatsz te is!

A mindennapi megélhetési költségek mellett a háztartások számára kulcskérdéssé vált a tudatos bevásárlás. A Lidl Magyarország 2021-ben vezette be a digitális hűségprogramját, a Lidl Plus-t, hogy olyan felhasználóbarát szolgáltatást nyújtson vásárlóinak, ami megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is. A vállalat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai vásárlók rendkívül árérzékenyek, és az is látható, hogy a vevők egyre inkább pénzügyi segítségként tekintenek a digitális kedvezményekre.

Több mint 22 milliárd forintot takarított meg a magyar családoknak a Lidl Fotó: Lidl

Az adatok azt igazolják, hogy a Lidl Plus ma már a családi költségvetés tervezésének alapvető része, hiszen a 2025-ös év során 22,7 milliárd forint közvetlenül a magyar embereknél maradt. Az eredmények pedig egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a rendszeres Lidl Plus felhasználók, jelentős összeget takaríthattak meg: a megtakarítások felső 10 százalékát elérő vásárlók az elmúlt évben átlagosan 50 000 forintot spórolhattak meg az applikáció használatával

– emelte ki Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója.

Kovács Tibor ezt követően hozzátette:

Üzleti stratégiánk alappillére, hogy kiváló minőségű termékeket kínáljunk mindenki számára elérhető, kedvező áron. Erre a stabil alapra épül rá a Lidl Plus, amely az egyébként is kedvező árainkon felül nyújt további, közvetlen pénzügyi előnyt vásárlóinknak. Piacvezető élelmiszerláncként – 2025. évi árbevételünk alapján – továbbra is azon dolgozunk, hogy árpolitikánkkal stabil gazdasági támasza maradjunk a magyar háztartásoknak.

A Lidl Magyarország tájékoztatásából az is kiderült, hogy az innovatív applikáció népszerűségét mutatja, hogy a vásárlók fele már rendszeresen használja, ugyanakkor még maradtak kiaknázatlan lehetőségek a személyre szabott kuponok aktiválásban és a költési célok után járó jutalmak figyelemmel követésében.

A digitális kedvezmények mellett a Lidl Plus fontos eleme a „kassza kupon” is, amely az önkiszolgáló kasszák használatának ösztönzésével nem csak pénzt, hanem időt takarít meg azok számára, akik gyorsan és egyszerűen szeretnék intézni a bevásárlást.