Nincs megállás: 36 fokos hőséggel rúgja ránk az ajtót a kánikula

A hétvége első napján is folytatódik a kánikula, miután többnyire napos időjárással érkezik a szombat. Fátyol- és gomolyfelhők csak helyenként képződhetnek azonban utóbbiakból délután néhol kialakulhat majd zápor, zivatar is. Ez leginkább a középső országrészben lesz várható. A szélmozgás ugyan mérsékelt marad, a zivataros helyeken viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 31-36 fok között alakul majd.

Időjárás: kánikula a hétvégén is Fotó: HungaroMet

Időjárási riasztás a meleg miatt

Miután a napi középhőmérséklet bőven 25 °C felett alakulhat, a HungaroMet szinte az ország egészére elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a kánikula miatt.