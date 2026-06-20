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Nincs megállás: 36 fokos hőséggel rúgja ránk az ajtót a kánikula

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 06:30
kánikulanapsütés
Hőségriasztás van érvényben.

A hétvége első napján is folytatódik a kánikula, miután többnyire napos időjárással érkezik a szombat. Fátyol- és gomolyfelhők csak helyenként képződhetnek azonban utóbbiakból délután néhol kialakulhat majd zápor, zivatar is. Ez leginkább a középső országrészben lesz várható. A szélmozgás ugyan mérsékelt marad, a zivataros helyeken viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 31-36 fok között alakul majd. 

Időjárás: kánikula a hétvégén is.
Időjárás: kánikula a hétvégén is Fotó: HungaroMet

Időjárási riasztás a meleg miatt

Miután a napi középhőmérséklet bőven 25 °C felett alakulhat, a HungaroMet szinte az ország egészére elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a kánikula miatt.

Fotó: HungaroMet

 

 

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