Nincs megállás: 36 fokos hőséggel rúgja ránk az ajtót a kánikula

A hétvége első napján is folytatódik a kánikula, miután többnyire napos időjárással érkezik a szombat. Fátyol- és gomolyfelhők csak helyenként képződhetnek azonban utóbbiakból délután néhol kialakulhat majd zápor, zivatar is. Ez leginkább a középső országrészben lesz várható. A szélmozgás ugyan mérsékelt marad, a zivataros helyeken viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 31-36 fok között alakul majd.
Miután a napi középhőmérséklet bőven 25 °C felett alakulhat, a HungaroMet szinte az ország egészére elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a kánikula miatt.
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