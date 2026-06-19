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Akár 34 fokot is mérhetünk, kánikulával érkezik a péntek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 19. 06:30
nyárelőrejelzés
Riasztást is kiadtak a magas hőmérséklet miatt.

Kánikulával érkezik a hét utolsó munkanapja, miután többórás napsütést hoz pénteki időjárásunk. Zápor, zivatar csak a délnyugaton fordulhat elő, csapadék az ország többi részén nem várható. A szélmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-34 fok között alakul majd. 

Kánikulát hoz a pénteki időjárás.
Kánikulát hoz a pénteki időjárás. Fotó: HungaroMet

 

Időjárási riasztás a kánikula miatt

A várható magas hőmérséklet miatt Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom vármegyékre elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki a következő szöveggel:

A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat.

 

 

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