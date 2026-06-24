Hiába a gyenge front: csütörtökön sem tágít a kánikula

Folytatódik a kánikula még úgy is, hogy egy gyenge hidegfront közelíti meg az országot, ezért több felhő és helyenként zápor, zivatar is várható. Hajnalban is már közel 20 fok körüli értékeket mérhetünk, míg délután 27-32 fok között mozog majd a hőmérő higanyszála, de van, ahol 36 fok is lehet a csúcshőmérséklet. A napsütést egész nap erős UV-sugárzás kíséri.

Időjárás: nem tágít a kánikula. Fotó: Köpönyeg

Időjárás: másodfokú riasztás van érvényben

Miután a hőmérséklet napok óta csak növekszik, a HungaroMet a csütörtökre az ország középső részére másodfokú, narancssárga hőségriasztást adott ki:

A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat.