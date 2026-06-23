Pokoli hőség vár ránk, szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki

Továbbra sem kegyelmez a nyár: a kánikula egy cseppet sem enyhül. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk az elkövetkező napokban!
A HungaroMet szinte az egész országra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki keddre, június 23-ra a várható magas középhőmérséklet miatt. A nap folyamán egyébként többórás napsütésre, kellemesebb nyári időre van kilátás, csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A reggeli minimumok 10–16 °C, a délutáni maximumok 25–30 °C között várhatók. A légmozgás mérsékelt, időnként élénk északnyugati széllel.
Sajnos nem csak kedden, de a hét hátralévő részében is hasonlóan alakul az idő a Köpönyeg.hu jelentése szerint.
Szerdán, június 24-én túlnyomóan napos, száraz idő valószínű, helyenként gomolyfelhő-képződéssel. A hajnali órákban 11–17 °C, délután 27–32 °C közötti értékek várhatók. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, így ismét erősödik a melegedés.
Csütörtökön, június 25-én többnyire napos, száraz idő várható, csak időnként jelenhetnek meg gomolyfelhők az égen. A hajnali minimumok 12–17 °C, a délutáni maximumok 28–32 °C között alakulhatnak. A nyugati, délnyugati szél általában mérsékelt lesz, helyenként élénk széllökésekkel.
Pénteken, június 26-án folytatódhat a melegedés, sok napsütéssel és csak elszórtan kialakuló záporral vagy zivatarral. Reggel 14–18 °C várható, délután pedig 30–34 °C közé emelkedhet a hőmérséklet. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkülhet.
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