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Brutális hőség tört be az országba, a melegrekord is megdőlt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors melegrekord
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 12:00
aszódhőség
Ez az új nyári szezonrekord is. Aszódon 37,1 Celsius-fokot mértek - a melegrekord ezzel megdőlt.
Bors
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Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. szombat délután a Facebook-oldalán.

A melegrekord 37,1 fokkal dőlt meg
A melegrekord 37,1 fokkal dőlt meg / Fotó:  Pexels

Melegrekord Aszódon

Azt írták: Aszódon szombat délután 37,1 Celsius-fokot mértek. Hozzátették: ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent.

A HungaroMet adata szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37,0 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek.

 

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