Mérhetetlen kárt szenvedtek: kiderült mit tároltak a nyírbátori üzem kigyulladt raktárában

A helyhatóság vezetője a helyi Bátor Médiának nyilatkozva azt mondta: a nyírbátori tűz terjedését megfékezték, most az a feladat, hogy a tűzzel érintett készáruraktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyölegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú órákat vesz igénybe, a munkálatok akár a csütörtök hajnali órákig is eltarthatnak - tájékoztatott a polgármester.

Hatalmas tűz volt Nyírbátorban

Fotó: Csáki Alexandra / Bozsó Katalin

Máté Antal hangsúlyozta, hogy az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették, a katasztrófavédelem munkatársai Nyírbátorban és környékén folyamatosan mérték a levegőminőséget. A város közterületein ugyanakkor nem mértek a veszélyes anyagok olyan koncentrációját, amely meghaladta volna az egészségügyi határértéket - tette hozzá.

A bejegyzés szerint az ipari telephelyen 1200 tonna hús égett el, a becsült kár 30 milliárd forint.

A sérültekkel kapcsolatban is nyilatkoztak a nyírbátori tűz kapcsán

A Tisza Párt helyi országgyűlési képviselője, Barna-Szabó Tímea a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta: a katasztrófavédelemtől kapott információi szerint a nyírbátori üzemi balesetben nem sérült meg senki, a tüzet még oltják. A képviselő szerint az üzem területén egészségre káros anyagot - ammóniát - határérték felett is mértek, de ennek visszafejtése folyamatban van. Amint végez a katasztrófavédelem speciális egysége, a helyieket visszaengedik a lakóhelyükre - tette hozzá.

A lakóövezetben indokolt esetben, ellenőrzött körülmények között, rövid időre a kitelepített lakosokat is beengedték, itt káros anyagot nem mértek a levegőben - írta a képviselő. Barna-Szabó Tímea bejegyzésében a helyi lakosok további türelemét kérte, valamint megköszönte a helyszínen dolgozó katasztrófavédelem és a helyieket folyamatosan informáló önkormányzat munkáját - írja az MTI.