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5 millió forintot rakott postaládába a karcagi asszony: túl későn jött rá, hogy soha nem látja többé a pénzt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors unokázós csalók
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 09:50
rendőrségáldozat
A rendőrség hamar lépett.

Unokázós csalót fogtak el a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A gyanú szerint egy 25 éves román állampolgár vett részt annak a 93 éves karcagi asszonynak a megtévesztésében, akitől összesen mintegy 5 millió forint értéket csaltak ki.

Unokázós csaló áldozata lett az idős nő.
Unokázós csaló áldozata lett az idős nő
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Lecsapott az unokázós csaló

A nyomozás adatai szerint június 2-án csörrent meg az idős nő vezetékes telefonja. A vonal másik végén egy ismeretlen férfi közölte vele, hogy az unokáját letartóztatták, mert kábítószert és fegyvert találtak nála. A telefonáló azt állította, hogy az unoka óvadék ellenében szabadulhat, ezért sürgősen pénzre van szükség. A csalók arra kérték a 93 éves asszonyt, hogy az otthonában található készpénzt és értéktárgyakat tegye egy zsákba, majd helyezze ki a postaládához. Közben folyamatosan szóval tartották, hogy ne tudjon másokat felhívni vagy segítséget kérni.

Az asszony végül 2,5 millió forint készpénzt, valamint további 2,5 millió forint értékű aranyékszert rakott ki a kerítéshez. A csomag rövid időn belül eltűnt. Miután rájött, hogy átverték, értesítette a rendőrséget. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei nyomozók széles körű adatgyűjtésbe kezdtek, amelynek eredményeként azonosították a feltételezett elkövetőt. A 25 éves román férfit csalás bűntette miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, írja a Police.hu.

 

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