Lövöldözés volt a Fehér Háznál, egy ember meghalt: Donald Trump is a közelben volt – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 07:41
Lövések voltak az egyik biztonsági ellenőrzőpontjánál szombat este. Donald Trump amerikai elnök is a Fehér Házban tartózkodott.
Tüzet nyitott a rendőrökre egy fegyveres a Fehér Ház közelében lévő biztonsági ellenőrzőpontnál szombat este. A rendőrök viszonozták a lövéseket, a támadó pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítása után meghalt – idézi az Origo az Egyesült Államok Titkosszolgálatának a közleményét.

Fotó: AFP

A sajtóhoz eddig eljutott források szerint a Fehér Ház egyik ellenőrzőpontján nyitott tüzet a fegyveres férfi, akiről azt írják, hogy, hogy 21 éves volt és azt hitte magáról, hogy ő Jézus Krisztus. A 21 éves Nasire Bestet szombat este lőtték le, miután tűzpárbajba keveredett a titkosszolgálat ügynökeivel Washingtonban.

A Reutersnek eljuttatott közlemény szerint a férfi a Fehér Ház közelében, a 17. utca és a Pennsylvania Avenue kereszteződésénél található ellenőrzőponthoz érkezett, elővette fegyverét a táskájából, majd tüzet nyitott a szolgálatot teljesítő rendőrökre. A rendőrök visszalőttek, és eltalálták a támadót.

A lövöldözés során egy járókelőt is találat ért, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy milyen súlyosan sérült meg. A Titkosszolgálat egy másik, több sajtóorgánum által idézett közleménye szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a járókelőt a támadó első lövései vagy az ezt követő tűzváltás során találta-e el lövedék.

@abcnews The White House North Lawn was cleared by the Secret Service on Saturday evening after the sound of apparent gun shots. ABC News' Selina Wang was filming a piece for our social media platforms when the shots rang out. The Secret Service said it was aware of the reports. #whitehouse #abcnews ♬ original sound - ABC News

A Reutersnek nyilatkozó rendvédelmi tisztviselő szerint a gyanúsított mentális problémákkal küzdött. Hozzátette, hogy korábban már távoltartó intézkedést rendeltek el vele szemben - írja az Origo. 

