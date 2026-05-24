Lövöldözés volt a Fehér Háznál, egy ember meghalt: Donald Trump is a közelben volt – videó

Tüzet nyitott a rendőrökre egy fegyveres a Fehér Ház közelében lévő biztonsági ellenőrzőpontnál szombat este. A rendőrök viszonozták a lövéseket, a támadó pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítása után meghalt – idézi az Origo az Egyesült Államok Titkosszolgálatának a közleményét.

Lövések dördültek a Fehér Háznál, Donald Trump amerikai elnök az épületben tartózkodott Fotó: AFP

A sajtóhoz eddig eljutott források szerint a Fehér Ház egyik ellenőrzőpontján nyitott tüzet a fegyveres férfi, akiről azt írják, hogy, hogy 21 éves volt és azt hitte magáról, hogy ő Jézus Krisztus. A 21 éves Nasire Bestet szombat este lőtték le, miután tűzpárbajba keveredett a titkosszolgálat ügynökeivel Washingtonban.

A Reutersnek eljuttatott közlemény szerint a férfi a Fehér Ház közelében, a 17. utca és a Pennsylvania Avenue kereszteződésénél található ellenőrzőponthoz érkezett, elővette fegyverét a táskájából, majd tüzet nyitott a szolgálatot teljesítő rendőrökre. A rendőrök visszalőttek, és eltalálták a támadót.

A lövöldözés során egy járókelőt is találat ért, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy milyen súlyosan sérült meg. A Titkosszolgálat egy másik, több sajtóorgánum által idézett közleménye szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a járókelőt a támadó első lövései vagy az ezt követő tűzváltás során találta-e el lövedék.

A Reutersnek nyilatkozó rendvédelmi tisztviselő szerint a gyanúsított mentális problémákkal küzdött. Hozzátette, hogy korábban már távoltartó intézkedést rendeltek el vele szemben - írja az Origo.