Hatalmas bejelentés: Megőrülnek a vevők a Spar legújabb akciójától!

Az előrejelzések szerint a következő napokban sem enyhül a hőség, így különösen jól esnek a hűsítő finomságok. A Spar éppen ezért több nyári kedvencet is akciósan kínál, emellett pedig elindul a „Félév. Félár” akció is, amelynek keretében számos népszerű terméket 50%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni.

A Carte d'Or jégkrémek 25%-kal olcsóbban szerezhetők be a Sparban

FOTÓ: SPAR

Hűsítő finomságok kedvezményesen

Nyáron szinte kötelező, hogy legyen néhány doboz jégkrém a fagyasztóban. Június 25-től a Sparban a Carte d’Or jégkrémek 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg MySPAR kupon felhasználásával. Az akció több népszerű ízre is érvényes, így könnyen megtalálhatjuk a család kedvencét - írta a Mindmegette.

Jön a „Félév. Félár” akció

FOTÓ: SPAR

Féláron rengeteg népszerű termék

Az év felének alkalmából meghirdetett „Félév. Félár” akcióban számos termék ára a felére csökken. A kedvezményes kínálatban megtalálható többek között a Magnum poharas jégkrém, különböző Globus konzervek, étkezési sárga újburgonya, Dallmayr Prodomo őrölt kávé, valamint többféle szénsavas üdítőital is.

Az akció azonban nem csak az élelmiszerekről szól. Jelentős kedvezménnyel vásárolható meg macskaalom, valamint az Alpina tárolódoboz is, amely most mindössze 999 forintért vihető haza. Érdemes alaposan átböngészni az akciós kínálatot, hiszen több hétköznapi terméken is sokat lehet spórolni.

Újdonságok, először a Sparban

FOTÓ: SPAR

Újdonságok elsőként a Spar polcain

A gabonapelyhek kedvelői is találnak majd izgalmas újdonságokat. Június 25-től két új Nestlé termék a Spar üzleteiben mutatkozik be elsőként. A népszerű KitKat gabonapehely mellett érkezik a Cini Minis fehérjében gazdag, proteines változata is, így azok is kipróbálhatnak valami újat, akik a reggelijükbe egy kis plusz fehérjét csempésznének.

Érdemes feltölteni a hűtőt

A nyári szünetben a gyerekek is szívesen nyúlnak egy-egy hűtött desszert után, ezért most jó alkalom lehet feltölteni a hűtőt a kedvenceikkel. Csütörtöktől minden Zott Monte termék 20%-os kedvezménnyel lesz elérhető a Spar üzleteiben.

A növényi alapú termékeket választóknak sem kell lemondaniuk a nyári finomságokról: a Planton vegán termékekre szintén 20%-os kedvezmény vár, így a vegán alternatívák kedvelői is kedvező áron válogathatnak a kínálatból.