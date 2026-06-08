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Brutális földrengés rázta meg a magyarok kedvenc nyaralóhelyét: figyelmeztetést adtak ki a turistáknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors földrengés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 06:25
figyelmeztetésveszélytermészeti katasztrófa
7,0-es erősségű földrengés rázta meg Fülöp-szigeteket.

Mindanaót, amely a Fülöp-szigetek második legnagyobb (Luzon után) és a világ hetedik legnépesebb szigete, június 8-án, hétfőn 7,0-es erősségű földrengés rázta meg. A földmozgást Davao városában helyi idő szerint röviddel 7 óra 40 perc előtt érezték.

Földrengés rázta meg Fülöp-szigeteket Fotó: Forrás: Shutterstock/menur

7,0-es erősségű földrengés rázta meg Fülöp-szigetek második legnagyobb szigetét

A földrengés erősségét kezdetben 8,2-esre becsülték, de később ezt a Csendes-óceáni Cunami Figyelőközpont 7,0-ra módosította. Cunami-riadó van érvényben a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, Japánban, Palau-ban, Yap-ban, Tajvanon, Pápua Új-Guineában és az Egyesült Államok nyugati partvidékén - írja a Mirror. A Külügyminisztérium most figyelmeztetést adott ki azoknak, akik a térségbe készülnek utazni. A FCDO friss közleménye a következőképpen szól:

2026. június 8-án 7,0-es erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. Utórengésekre lehet számítani, és az érintett területeken az épületek és az infrastruktúra károsodhat. A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (PHIVOLCS) szökőár-riadóval élt, és azt tanácsolta az érintett part menti területeken tartózkodó lakosoknak és látogatóknak, hogy magasabb területekre meneküljenek.

Ha az érintett területen tartózkodik:

  • Kövesse a helyi hatóságok és a mentőszolgálatok utasításait
  • Ha part menti területen tartózkodik, keressen magasabb fekvésű helyet
  • Legyen tisztában az utórengések veszélyével
  • Kerülje a megrongálódott épületeket és infrastruktúrát
  • Kövesse a helyi médiát és a hivatalos forrásokat a legfrissebb információkért.

Ha Mindanaóra utazik:

  • Vegye fel a kapcsolatot utazási irodájával a legfrissebb információkért
  • Győződjön meg arról, hogy utazási biztosítása fedezi a természeti katasztrófákat
  • Tájékozódjon a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (PHIVOLCS) és a Nemzeti Katasztrófakockázat-csökkentési és -kezelési Tanács (NDRRMC) honlapján
  • Utazásbiztosítása érvényét vesztheti, ha a Külügy-, Nemzetközösségi és Fejlesztési Minisztérium tanácsával ellentétben utazik.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu