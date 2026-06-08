Brutális földrengés rázta meg a magyarok kedvenc nyaralóhelyét: figyelmeztetést adtak ki a turistáknak

Mindanaót, amely a Fülöp-szigetek második legnagyobb (Luzon után) és a világ hetedik legnépesebb szigete, június 8-án, hétfőn 7,0-es erősségű földrengés rázta meg. A földmozgást Davao városában helyi idő szerint röviddel 7 óra 40 perc előtt érezték.
A földrengés erősségét kezdetben 8,2-esre becsülték, de később ezt a Csendes-óceáni Cunami Figyelőközpont 7,0-ra módosította. Cunami-riadó van érvényben a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, Japánban, Palau-ban, Yap-ban, Tajvanon, Pápua Új-Guineában és az Egyesült Államok nyugati partvidékén - írja a Mirror. A Külügyminisztérium most figyelmeztetést adott ki azoknak, akik a térségbe készülnek utazni. A FCDO friss közleménye a következőképpen szól:
2026. június 8-án 7,0-es erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. Utórengésekre lehet számítani, és az érintett területeken az épületek és az infrastruktúra károsodhat. A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (PHIVOLCS) szökőár-riadóval élt, és azt tanácsolta az érintett part menti területeken tartózkodó lakosoknak és látogatóknak, hogy magasabb területekre meneküljenek.
Ha az érintett területen tartózkodik:
Ha Mindanaóra utazik:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.