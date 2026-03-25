Tudtad? Ezek az ételek negatív hatással lehetnek a nők termékenységére

Bár a chips, a keksz és az üdítő sokak számára vigaszt nyújt, ezek és más gyorsételek is ronthatják a nők termékenységét - állítja egy új kutatás.

Ezek az ételek árthatnak a termékenységnek

A McMaster Egyetem kutatása nem az első, amely dokumentálja az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF-ek) káros hatásait. Korábban fogyasztásukat összefüggésbe hozták olyan egészségügyi problémákkal mint a szívroham, a stroke, a rák, a metabolikus szindróma, az elhízás, és a demencia.

A most megjelent eredmények szerint azok a nők, akik kevesebb ultra-feldolgozott élelmiszert fogyasztanak, nagyobb eséllyel esnek teherbe. A vizsgálatokban több mint 2500 nő vett részt: kutatók egyértelmű különbségeket találtak az egy év próbálkozás után is nehezen teherbe esők, és a probléma nélkül teherbe esők étkezési szokásai között.

Az érintett nők napi étrendje átlagosan mintegy 31%-ban tartalmazott ultra-feldolgozott élelmiszereket, miközben kevesebb gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát és egészséges zsírt fogyasztottak. A magasabb UPF-bevitel körülbelül 60%-kal alacsonyabb teherbeesési eséllyel mutatott összefüggést.

Az ultra-feldolgozott élelmiszerek gyakran tartalmaznak olyan vegyi anyagokat, mint a BPA és az akrilamidok, amelyek kioldódhatnak a csomagolásból, vagy akár a feldolgozás során használt műanyag gépekből is

- mondta Angelina Baric, a tanulmány társszerzője.

Ezek közé tartoznak a csomagolt áruk, italok, gabonapelyhek és készételek - jellemzően magas cukor, telítettzsír és sótartalommal, ugyanakkor alacsony vitamin és rosttartalommal.

Bár az UPF-ekből származó vegyi anyagok reproduktív egészségre gyakorolt hatásait még vizsgálják, Baric szerint a teherbe esni kívánó nők már most is javíthatják esélyeiket tudatosabb étkezési döntésekkel.

Már ez az egyszerű változtatás is csökkentheti az olyan anyagoknak való kitettséget, amelyeket még nem értünk teljesen

- tette hozzá Baric. (New York Post)