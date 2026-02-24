Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Mit tegyél, ha medvével találkozol kirándulás közben?

Ez megmentheti az életed – Így előzz meg egy medvetámadást

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 09:45
Az utóbbi napokban több bejelentés is érkezett a Budapest környéki erdőségekből, amelyek szerint Mogyoród és Fót térségében egy magányos nagyvadat láttak. Bár a hatóságok még vizsgálják a nyomok valódiságát, a kirándulók és a helyiek körében komoly aggodalomra ad okot egy esetleges medvetámadás. Most elmondjuk, mit tegyél egy esetleges találkozás során.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A hazai erdőkben a nagyragadozók jelenléte már nem számít kuriózumnak, hiszen a szomszédos országokból időről időre átvándorol egy-egy példány. A mogyoródi Kukukkhegy környékén történt észlelések emlékeztetnek minket arra, hogy a természet közelsége felelősséggel is jár. A medve alapvetően kerüli az embert, ám a váratlan találkozások kockázatot hordoznak, ezért érdemes feleleveníteni a szakértői tanácsokat egy esetleges medvetámadás megelőzésére. 

Medve erdei környezetben.
A medve alapvetően kerüli az ember társaságát, de ha mégis találkozol vele, kerüld a szemkontaktust és semmiképpen ne fuss el!
Fotó: Volodymyr Burdiak
  • Zajkeltés és megelőzés: túrázás közben beszéljünk vagy keltsünk zajt, hogy a vad messziről elkerülhessen minket, az ételmaradékot pedig soha ne hagyjuk az erdőben.
  • Soha ne fuss! Ha meglátjuk az állatot, tilos elszaladni; helyette lassan, hátrálva, a medvét szemmel tartva távolodjunk el a helyszínről.
  • Higgadt kommunikáció: váratlan találkozás esetén emeljük magasba a karunkat, és mély, nyugodt hangon beszéljünk, így jelezve emberi mivoltunkat a ragadozónak.

Hogyan kerülhető el a medvetámadás?

A megelőzés legfontosabb eszköze a figyelemfelkeltés. Ha olyan területen túrázunk, ahol a medve előfordulhat, ne lopakodjunk. A halk beszéd, a hátizsákon lógó fémtárgyak zörgése vagy a száraz gallyak ropogása jelzi az állatnak, hogy emberek vannak a közelben. A medvék hallása és szaglása kiváló, így ha időben észrevesznek minket, szinte minden esetben kitérnek az utunkból.

Szintén kritikus pont a hulladékkezelés. A kirándulások során keletkező ételmaradékot soha ne hagyjuk az erdőben, még a kihelyezett szemetesekbe se dobjuk bele, ha azok nem vadbiztosak. Az intenzív illatok ugyanis a települések szélére vonzhatják a kíváncsi egyedeket, ami veszélyes helyzeteket teremthet mind az állat, mind a lakosság számára, ami például Romániában egyre gyakrabban fordul elő.

Medve lábnyoma homokos talajon.
A medvét könnyű azonosítani a lábnyomáról. 
Fotó: Steele-Shot

Higgadtság és távolságtartás a medve jelenlétében

Amennyiben mégis bekövetkezik a találkozás, a legfontosabb szabály a higgadtság megőrzése. Ha az állat még nem vett észre minket, csendben, hátrálva távolodjunk el a helyszínről. Abban az esetben, ha a tekintetünk találkozik, ne próbáljunk meg elfutni. A futás aktiválja az üldözési ösztönt, és mivel a nagyvad jóval gyorsabb az embernél, ez a legrosszabb döntés.

Ilyenkor álljunk meg, maradjunk mozdulatlanok, és kerüljük a közvetlen szemkontaktust, mert az agressziót válthat ki. Kezeinket lassan emeljük a magasba, hogy nagyobbnak tűnjünk, és közben mély, nyugodt hangon beszéljünk. Ez segít az állatnak azonosítani minket, mint embert. Amint a medve látja, hogy nem jelentünk fenyegetést, és biztosítunk számára menekülési útvonalat, jó eséllyel továbbáll. 

Magyarországon a barnamedve fokozottan védett faj, így a vele való találkozáskor a tiszteletteljes távolságtartás a biztonságunk záloga.

Nézd meg a videót is a témában:

