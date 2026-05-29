Figyelem! Közkedvelt rágcsálnivalót hívtak vissza, komoly kockázatot jelenthet a fogyasztása

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján tej allergén jelölés hiányát állapították meg Dél-Koreából származó popcorn címkéjéről. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.
• Termék megnevezése: Wasabi Mayo Flavor Popcorn
• Márka: HBAF
• Kiszerelés: 80 g
• LOT szám: 04122026
• MMI: 04.12.2026
• Gyártó: Han & Global Co., Ltd (Dél-Korea)
• Importőr: Hanjo International B.V. (Hollandia)
Termékvisszahívás oka: hiányzó tej allergén jelölés
A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.
Kérik, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.