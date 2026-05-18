KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megvan, hogy mikor jön az igazi nyár, de előtte még sokkot kap a szervezetünk!

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 16:30
előrejelzéspünkösd
Készülj fel, mert ami a meteorológiai térképeken látszik, az minden képzeletet felülmúl! Az időjárás-előrejelzések szerint napokon belül három évszak is váltja egymást Magyarországon.
GUY
A szerző cikkei

Ha azt hitted, hogy a mostani csalóka idő után egyenes út vezet a kánikulába, óriásit tévedsz! A legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint jobb, ha a fürdőruhát és a nagykabátot egymás mellé készíted ki a szekrényben, ugyanis brutális, hullámvasútszerű sokkhatás éri a napokban a szervezetünket, amit csak nagyon nehezen fogunk kibírni.

időjárás
Érdemes lesz a következő napokban figyelemmel kísérni az előrejelzéseket, mert könnyen kibabrálhat velünk az időjárás Fotó: Nikita Korchagin / Pexels (illusztráció)

A következő napokban még minden az évszakhoz igazodva fog történni, hiszen berobban a korai strandidő. A hőmérők higanyszála napról napra magasabbra kúszik – a hétvégéig egészen a 27-29 fok közötti csúcsokig. 

A meteorológiai szakemberek azonban már most óva intenek: ne igyál előre a medve bőrére! 

A háttérben már ott leselkedik a jéghideg feketeleves, ami egy szempillantás alatt mossa el a korai nyarat. A hétnapos kánikula utolsó estéjén, május 24-én, vasárnap egy kegyetlen hidegfront vet véget a jó időnek 

  • villámlással és 
  • özönvízszerű felhőszakadással.

Visszatér kicsit az ősz

Ez egyik óráról a másikra húzza majd ki a lábunk alól a talajt: a vihar után egy fagyos északi áramlat miatt négy napra kegyetlenül visszatér a legzordabb ősz. Brutális, 70 km/h-s viharos erejű széllel zuhan meg a hőmérséklet. 

A nappali csúcsértékek a 12-14 fokot is alig érik majd el, míg éjszaka mindössze 3-5 fokig hűl le a levegő. 

Olyan didergős, barátságtalan, szemerkélő esős napok jönnek, amikor sokan még a fűtést is újra bekapcsolják majd!

Milyen lesz az időjárás a pünkösdi hétvégén?

A háromnapos ünnep pont ennek a kaotikus időszaknak a közepére esik. Szerencsére a megváltás, éppen a hosszú hétvégén érkezik meg! A köpönyeg.hu szerint szombaton még ugyan előfordulhatnak futó záporok, de a pünkösdi napok hozzák el a tavaszt, elűzve a négynapos őszi sokkot. Pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn már teljesen megszűnik a csapadék, lassan, de biztosan 22-24 fokig melegszik a levegő. Ideális, kellemes, napsütéses kirándulóidő vár rád a családi programok és a szabadtéri sütögetések alatt.

Ekkor jön a nyár

A pünkösdi tavasz után pedig végleg elszabadul a pokol, és június elejére berobban az igazi, perzselő nyár! Nem lesz többé kegyelem, a hőmérők tartósan 32-34 fok felett ragadnak. Jönnek a fullasztó, trópusi éjszakák és az izzasztó nappalok, amikkel hivatalosan is kezdetét veszi a megállíthatatlan, teljesen csapadékmentes strandszezon!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu