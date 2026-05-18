Megvan, hogy mikor jön az igazi nyár, de előtte még sokkot kap a szervezetünk!

Ha azt hitted, hogy a mostani csalóka idő után egyenes út vezet a kánikulába, óriásit tévedsz! A legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint jobb, ha a fürdőruhát és a nagykabátot egymás mellé készíted ki a szekrényben, ugyanis brutális, hullámvasútszerű sokkhatás éri a napokban a szervezetünket, amit csak nagyon nehezen fogunk kibírni.

Érdemes lesz a következő napokban figyelemmel kísérni az előrejelzéseket, mert könnyen kibabrálhat velünk az időjárás

A következő napokban még minden az évszakhoz igazodva fog történni, hiszen berobban a korai strandidő. A hőmérők higanyszála napról napra magasabbra kúszik – a hétvégéig egészen a 27-29 fok közötti csúcsokig.

A meteorológiai szakemberek azonban már most óva intenek: ne igyál előre a medve bőrére!

A háttérben már ott leselkedik a jéghideg feketeleves, ami egy szempillantás alatt mossa el a korai nyarat. A hétnapos kánikula utolsó estéjén, május 24-én, vasárnap egy kegyetlen hidegfront vet véget a jó időnek

villámlással és

özönvízszerű felhőszakadással.

Visszatér kicsit az ősz

Ez egyik óráról a másikra húzza majd ki a lábunk alól a talajt: a vihar után egy fagyos északi áramlat miatt négy napra kegyetlenül visszatér a legzordabb ősz. Brutális, 70 km/h-s viharos erejű széllel zuhan meg a hőmérséklet.

A nappali csúcsértékek a 12-14 fokot is alig érik majd el, míg éjszaka mindössze 3-5 fokig hűl le a levegő.

Olyan didergős, barátságtalan, szemerkélő esős napok jönnek, amikor sokan még a fűtést is újra bekapcsolják majd!

Milyen lesz az időjárás a pünkösdi hétvégén?

A háromnapos ünnep pont ennek a kaotikus időszaknak a közepére esik. Szerencsére a megváltás, éppen a hosszú hétvégén érkezik meg! A köpönyeg.hu szerint szombaton még ugyan előfordulhatnak futó záporok, de a pünkösdi napok hozzák el a tavaszt, elűzve a négynapos őszi sokkot. Pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn már teljesen megszűnik a csapadék, lassan, de biztosan 22-24 fokig melegszik a levegő. Ideális, kellemes, napsütéses kirándulóidő vár rád a családi programok és a szabadtéri sütögetések alatt.

Ekkor jön a nyár

A pünkösdi tavasz után pedig végleg elszabadul a pokol, és június elejére berobban az igazi, perzselő nyár! Nem lesz többé kegyelem, a hőmérők tartósan 32-34 fok felett ragadnak. Jönnek a fullasztó, trópusi éjszakák és az izzasztó nappalok, amikkel hivatalosan is kezdetét veszi a megállíthatatlan, teljesen csapadékmentes strandszezon!