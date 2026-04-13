Teljes összeomlás? Szakember figyelmezteti Szigligeti Ivettet

Borzasztóan nehéz időszakon megy keresztül Szigligeti Ivett, aki még ma sem tudja felfogni: gyermekei édesapja, Dudás Miklós nincs többé! Az édesanya most egy friss vlogbejegyzésben engedett betekintést a mindennapjaiba. Bár a felvételeken a horvát tengerpart, a szüleivel és két kisgyermekével, Narával és Milóval töltött családi pillanatok láthatóak, Ivett egy fájdalmas titkot is megosztott a követőivel. A váratlan tragédia óta súlyos alvásproblémákkal küzd. Megkerestünk Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, hogy segítsen megérteni, mi zajlik ilyenkor a lélekben, és hogyan lehet túllépni a legnehezebb időszakon.

Szigligeti Ivett Instagram-oldalán árulta el, nem tud aludni, komoly alvászavarral küzd! (Fotó: Mediaworks)

Szigligeti Ivett biztonságérzete rendült meg

A szakember szerint a gyász nemcsak szomorúság, hanem inkább egy biológiai sokk a szervezetnek. Amikor az édesanya arról beszél, hogy képtelen pihenni, egy teljesen természetes, bár kimerítő reakcióról van szó.

A veszteség élménye a korai fázisban alapjaiban rendíti meg az ember biztonságérzetét. Ilyenkor az agy egyfajta készenléti állapotba kapcsol. Hiába fekszik le az illető, az elme nem pihen: újra és újra lejátssza az eseményeket, válaszokat keres a megválaszolhatatlanra, és próbálja felfogni a felfoghatatlant

– fogalmazott a Borsnak Dr. Makai Gábor, aki hozzátette, hogy ez a folyamatos belső munka vezet oda, hogy az alvás lerövidül, az ébredések gyakorivá válnak, az ember pedig reggelente fáradtabban kel, mint ahogyan lefeküdt.

Mikor válik az alváshiány figyelmeztető jellé?

A pszichológus hangsúlyozza: bár a gyász elején ez normális, nem szabad hagyni, hogy az állapot állandósuljon. Ha valaki huzamosabb ideig nem tud aludni, a szervezete egyszerűen lemerül.

Teljes kimerülés és összeomlás lehet a következmény, ha valaki huzamosabb ideig nem tud aludni. Azt gondolom, hogy ha azt érzékeli valaki, hogy a mindennapjaira, működésére kihat és korlátozza, ez egy figyelmeztető jel. Érdemes segítséget kérni pszichológustól vagy akár pszichiátert bevonni, amennyiben szükségesnek ítéli a gyógyszeres kezelést.

A legfontosabb tanács: Nem kell egyedül végigcsinálni!

A szakember tanácsa Ivett és minden hasonló cipőben járónak az, hogy a támaszkodás nem gyengeség, hanem öngondoskodás. „Nem kell egyedül megküzdeni ezzel a teherrel, mert van segítség” – tette hozzá Dr. Makai Gábor.