Teljes összeomlás? Szakember figyelmezteti Szigligeti Ivettet

Borzasztóan nehéz időszakon megy keresztül Szigligeti Ivett, aki még ma sem tudja felfogni: gyermekei édesapja, Dudás Miklós nincs többé! Az édesanya most egy friss vlogbejegyzésben engedett betekintést a mindennapjaiba. Bár a felvételeken a horvát tengerpart, a szüleivel és két kisgyermekével, Narával és Milóval töltött családi pillanatok láthatóak, Ivett egy fájdalmas titkot is megosztott a követőivel. A váratlan tragédia óta súlyos alvásproblémákkal küzd. Megkerestünk Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, hogy segítsen megérteni, mi zajlik ilyenkor a lélekben, és hogyan lehet túllépni a legnehezebb időszakon.
A szakember szerint a gyász nemcsak szomorúság, hanem inkább egy biológiai sokk a szervezetnek. Amikor az édesanya arról beszél, hogy képtelen pihenni, egy teljesen természetes, bár kimerítő reakcióról van szó.
A veszteség élménye a korai fázisban alapjaiban rendíti meg az ember biztonságérzetét. Ilyenkor az agy egyfajta készenléti állapotba kapcsol. Hiába fekszik le az illető, az elme nem pihen: újra és újra lejátssza az eseményeket, válaszokat keres a megválaszolhatatlanra, és próbálja felfogni a felfoghatatlant
– fogalmazott a Borsnak Dr. Makai Gábor, aki hozzátette, hogy ez a folyamatos belső munka vezet oda, hogy az alvás lerövidül, az ébredések gyakorivá válnak, az ember pedig reggelente fáradtabban kel, mint ahogyan lefeküdt.
A pszichológus hangsúlyozza: bár a gyász elején ez normális, nem szabad hagyni, hogy az állapot állandósuljon. Ha valaki huzamosabb ideig nem tud aludni, a szervezete egyszerűen lemerül.
Teljes kimerülés és összeomlás lehet a következmény, ha valaki huzamosabb ideig nem tud aludni. Azt gondolom, hogy ha azt érzékeli valaki, hogy a mindennapjaira, működésére kihat és korlátozza, ez egy figyelmeztető jel. Érdemes segítséget kérni pszichológustól vagy akár pszichiátert bevonni, amennyiben szükségesnek ítéli a gyógyszeres kezelést.
A szakember tanácsa Ivett és minden hasonló cipőben járónak az, hogy a támaszkodás nem gyengeség, hanem öngondoskodás. „Nem kell egyedül megküzdeni ezzel a teherrel, mert van segítség” – tette hozzá Dr. Makai Gábor.
A 34 éves sportolót január 5-én, délelőtt találták holtan a budapesti, 18. kerületi lakásában. A hírek szerint Dudás Miki édesanyja és Szigligeti Ivett találtak rá az ingatlanban, miután napok óta nem tudták elérni. A lakás ajtaja belülről zárva volt, ezért a bejutáshoz zárszakértő segítségére is szükség volt. Kezdetben közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták a körülményeket, de a boncolás során olyan sérüléseket azonosíthattak a patológusok, amelyek miatt a hatóságok megváltoztatták az eljárás típusát, és bűnügyi vonalon, tehát halált okozó testi sértés gyanúja miatt folytatják a nyomozást.
