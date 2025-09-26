Labubu-láz: egy plüss, amiért akár milliókat fizetnek

Aztán meglátod az árát, és azon gondolkodsz, hogy mi történt a világgal az elmúlt években, és hogy lehetne ebből kimaradni? Sehogy, sajnos. A Labubu kötelező elem, birtoklása nélkül csemeténk már nem is érzi magát egész embernek, óriási drámák törnek ki a témában és még barátságok is múlnak rajta, szóval gondolom, ahogy én is, végül te is beadtad a derekad és vettetek egy hamis vagy eredeti vérmoncsicsit.

Mi az a Labubu, és miért kerül ennyibe?

A Labubu a kínai Pop Mart cég egyik legsikeresebb figurája. A Pop Mart alapvetően „designer játékokat” gyárt, vagyis olyan plüssöket és figurákat, amelyek nem a hagyományos gyerekjátékok, hanem félig művészet, félig gyűjtői darab jellegű relikviák.

A trükk az volt a Labubuk esetében, hogy kitalálták a „blind boxban” értékesítést: zsákbamacska, hogy melyik változatot kapod. Ez persze azonnal növeli a vágyat a ritkább darabok iránt, illetve az egész sorozatot összegyűjteni is sokkal nehezebb így.

Mi vásárolunk, a cég pedig köszöni, jól van.

A Pop Mart eladásai az elmúlt években az egekbe szöktek. Csak 2024-ben százmillió dolláros bevételeket hozott nekik a Labubu-őrület, és rajongók a világ minden táján még most is sorban állnak a limitált kiadásokért. Európában és Amerikában is nyíltak Pop Mart store-ok, ahol a gyerekek (és valljuk be, a felnőtt gyűjtők is) hajlandók órákat sorban állni egy-egy ritkább Labubu reményében.

Az alapdarabok a boltban is borsos áron vannak, de az igazi bizarr árfekvés a másodpiacon kezdődik. Ott ugyanis egy-egy limitált kiadás több száz dollárért, vagyis százezres nagyságrendű forintért cserél gazdát. És itt jön a szülői csapda: hiszen csak a gyerekeknek akartam venni valami apróságot, de végül jobban jártam volna, ha inkább félreteszek egy mosogatógép-cserére – mert az őrület fokozódni kezdett nálunk és a gyűjtés mellett elindult a különleges darabok, limitált kiadások vadászata. Repkedtek a tízezrek, a vágyak, az újabb színes „moncsicsik” (pardon), amik nélkül élni sem érdemes.

Bizony, ez erős túlzás, ami nálunk otthon történt, de nézzük csak a világtrendeket, amiket ez a kis rosszcsont Labubu-csapat hozott magával: Idén Pekingben egy embermagasságú, 131 cm magas Labubu-figura – ha úgy tetszik, szobor – 150 000 dollárért kelt el egy aukción. Ebből az összegből 7 olyan házat lehetne vásárolni, amiben most laknak a szüleim vidéken.