Idősekre szabott kamu hirdetésekkel gazdagodott meg a Meta

A Meta hirdetései közül nem mindegyikben lehet megbízni. Különösen veszélyes, ha olyan felhasználók szaladnak bele, akik nem elég felkészültek az internetes átverésekkel szemben. A Meta rengeteg pénzt keresett ezekből az átverésekből.
Döbbenetes kutatást közöltek a Facebook trendekkel kapcsolatban. Az Egyesült Államokban egy digitális gyűlölet elleni szervezet szerint a Meta több millió dollárt keresett kamu hirdetésekből, amelyekkel főleg az időseket célozták. A vállalat körülbelül 14 millió dollárt (~4 milliárd forint) keresett Medicare hirdetésekkel, amelyekről kiderült, hogy hamisak. Ebben azt ígérték, hogy a Medicare vállalat ingyenes juttatásokat, szolgáltatásokat ad az ügyfeleknek, továbbá előfordultak ismert celebekből készített deepfake videók is. A célközönség túlnyomórész 65 év feletti felhasználókból állt.
Az előző évekhez képest hatszor nagyobb elérést produkáltak ezek a hirdetések, összesen 215 milliót. A Meta ellen eljárást is indítottak, mivel a Reuters feltárásai szerint nagyságrendileg évente 7 milliárd dollárt (~2 billió forint) kerestek a kamu hirdetésekből.
Ezek a vádak teljesen rossz színben tüntetik fel a munkánkat és küzdeni fogunk ellenük
– közölte a Meta az ügy kapcsán.
Hazánkban is előfordultak már hasonló átverések, például ismert üzletek hirdetik, hogy "kiürítik a raktárt" és ha minimális összeget utalunk nekik, kisorsolnak egy adott terméket. Az átverés hatékonysága abban rejlik, hogy összetéveszthető arculattal és meggyőző szövegezéssel hitelesnek mutatják a hirdetést. Előfordulhat, hogy ismert közszereplőket csatolnak a hirdetések mellé, de az is gyakori, hogy ismerőseinken keresztül kapunk vírusüzeneteket.
Az idősebb felhasználók sok esetben nem elég felkészültek, nem tudhatják, hogy a jól ismert arcokkal, sürgető ígéretekkel és „túl szép, hogy igaz legyen” ajánlatokkal telepakolt Meta-hirdetések mögött nem valódi lehetőség, hanem megtévesztés áll. Mindannyiunknak figyelni kell a gyanús jelekre.
A valódi hirdetéseken keresztül egyetlen szervezet vagy oldal nem kér pénzt a felhasználóktól. Az ingyenes szolgáltatásokra való felhívás biztos, hogy nem valódi. Ha az ajánlat "csak két napig" vagy rövid határidőn belül él, biztosan csalásról van szó. Ezekre a hirdetésekre nem szabad rákattintani!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.