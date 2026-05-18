Idősekre szabott kamu hirdetésekkel gazdagodott meg a Meta

A Meta hirdetései közül nem mindegyikben lehet megbízni. Különösen veszélyes, ha olyan felhasználók szaladnak bele, akik nem elég felkészültek az internetes átverésekkel szemben. A Meta rengeteg pénzt keresett ezekből az átverésekből.

Minket is elérhetnek a Meta hamis hirdetései?

Döbbenetes kutatást közöltek a Facebook trendekkel kapcsolatban. Az Egyesült Államokban egy digitális gyűlölet elleni szervezet szerint a Meta több millió dollárt keresett kamu hirdetésekből, amelyekkel főleg az időseket célozták. A vállalat körülbelül 14 millió dollárt (~4 milliárd forint) keresett Medicare hirdetésekkel, amelyekről kiderült, hogy hamisak. Ebben azt ígérték, hogy a Medicare vállalat ingyenes juttatásokat, szolgáltatásokat ad az ügyfeleknek, továbbá előfordultak ismert celebekből készített deepfake videók is. A célközönség túlnyomórész 65 év feletti felhasználókból állt.

Az előző évekhez képest hatszor nagyobb elérést produkáltak ezek a hirdetések, összesen 215 milliót. A Meta ellen eljárást is indítottak, mivel a Reuters feltárásai szerint nagyságrendileg évente 7 milliárd dollárt (~2 billió forint) kerestek a kamu hirdetésekből.

Ezek a vádak teljesen rossz színben tüntetik fel a munkánkat és küzdeni fogunk ellenük

– közölte a Meta az ügy kapcsán.

Hazánkban is előfordultak már hasonló átverések, például ismert üzletek hirdetik, hogy "kiürítik a raktárt" és ha minimális összeget utalunk nekik, kisorsolnak egy adott terméket. Az átverés hatékonysága abban rejlik, hogy összetéveszthető arculattal és meggyőző szövegezéssel hitelesnek mutatják a hirdetést. Előfordulhat, hogy ismert közszereplőket csatolnak a hirdetések mellé, de az is gyakori, hogy ismerőseinken keresztül kapunk vírusüzeneteket.

Az idősebb felhasználók sok esetben nem elég felkészültek, nem tudhatják, hogy a jól ismert arcokkal, sürgető ígéretekkel és „túl szép, hogy igaz legyen” ajánlatokkal telepakolt Meta-hirdetések mögött nem valódi lehetőség, hanem megtévesztés áll. Mindannyiunknak figyelni kell a gyanús jelekre.