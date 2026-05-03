Kezdődik a tavaszi érettségi: íme minden fontos infó, nem csak vizsgázóknak!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 09:00
Május 4-én, hétfőtől több tízezer diák ad majd számot a tudásáról. A tavaszi érettségi a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődik majd. Mutatjuk mit érdemes tudni erről az időszakról!
A 2025/2026-os tanév tavaszi érettségi szezonja május 4-én, hétfőn veszi kezdetét. Melyik nap miből és hányan vizsgáznak majd, mi lesz a többi diákkal és hogyan járnak majd a buszok, vonatok? Íme minden fontos információ erről az időszakról!

Május 4-én kezdődnek a tavaszi érettségik / Fotó: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap

Mintegy 150.000 diák érettségizik idén

A tavaszi érettségi vizsgákat országszerte 1170 helyszínen tartják és több mint 148.000 diák ad majd számot a tudásáról. A lebonyolításért 3360 vizsgabizottság felel, a folyamat pedig egészen július 1-ig tart majd. Összesen 79.000 végzős középiskolás fejezi be most a tanulmányait, a vizsgák több mint harmada (35,3%) pedig előrehozott érettségi lesz, ami azt jelenti, hogy a tizedikesek és tizenegyedikesek is szép számmal képviseltetik magukat a tavaszi érettségin. Mellettük közel hatezren vágtak bele ismétlő vagy kiegészítő vizsgába, hogy javítsanak korábbi eredményeiken a továbbtanuláshoz - olvasható az Oktatási Hivatal weboldalán.

Íme a tavaszi érettségi menetrendje

Az írásbeli vizsgák május 4. és 22. között zajlanak majd a következő sorrendben:

  • Május 4. (hétfő): magyar nyelv és irodalom, több mint 78.000 résztvevővel.
  • Május 5. (kedd): matematika, közel 80.000 résztvevővel.
  • Május 6. (szerda): történelem, több mint 79.000 vizsgázóval.
  • Május 7. (csütörtök): angol nyelv, középszinten 47.000 ezer, emelten 29.000 fő résztvevővel.
  • Május 8. (péntek): német nyelv.
    Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintűek pedig június 15. és július 1. között lesznek majd.

Mit vigyenek magukkal a vizsgázók?

A vizsgázóknak érdemes már vasárnap este bekészíteniük a következőket:

  • érvényes személyi igazolvány,
  • néhány toll,
  • függvénytáblázat, számológép, történelmi atlasz,
  • víz és némi szőlőcukor.

Mi lesz azokkal, akik nem érettségiznek?

A nem érettségiző diákok számára jó hír: a legtöbb középiskolában az írásbeli vizsgák első napjain (különösen hétfőn, kedden és szerdán) tanítás nélküli munkanapot rendelnek el, mivel a tanárok felügyelőként dolgoznak, a termeket pedig át kell adni a vizsgázóknak. Aki tehát nem érintett, az többnyire élvezheti az extra tavaszi szünetet.

Milyen menetrend szerint lehet majd közlekedni?

Fontos tisztázni, hogy az érettségi napjai nem számítanak hivatalos iskolai szünetnek az országos menetrend szempontjából. Ezért a fővárosban a járatok a tanítási időszakban érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek majd. Vagyis nem lesz ritkítás, sőt, a reggeli órákban a metróvonalakon és a főbb villamosvonalakon (pl. 4-es, 6-os) a lehető legsűrűbb követést biztosítják, hogy a vizsgázók 8 órára beérjenek az 1170 helyszín egyikére. A Volánbusz és MÁV járatai is a tanítási napi menetrendet követik majd. Tehát hiába nincs néhány évfolyamnak tanítás, a buszok, vonatok is a megszokott rend szerint közlekednek majd, hogy a vidékről bejáró több tízezer diák biztonsággal elérje a vizsgaközpontokat.

 

