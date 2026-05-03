Kezdődik a tavaszi érettségi: íme minden fontos infó, nem csak vizsgázóknak!

A 2025/2026-os tanév tavaszi érettségi szezonja május 4-én, hétfőn veszi kezdetét. Melyik nap miből és hányan vizsgáznak majd, mi lesz a többi diákkal és hogyan járnak majd a buszok, vonatok? Íme minden fontos információ erről az időszakról!

Május 4-én kezdődnek a tavaszi érettségik / Fotó: Vendel Lajos / Nógrád Megyei Hírlap

Mintegy 150.000 diák érettségizik idén

A tavaszi érettségi vizsgákat országszerte 1170 helyszínen tartják és több mint 148.000 diák ad majd számot a tudásáról. A lebonyolításért 3360 vizsgabizottság felel, a folyamat pedig egészen július 1-ig tart majd. Összesen 79.000 végzős középiskolás fejezi be most a tanulmányait, a vizsgák több mint harmada (35,3%) pedig előrehozott érettségi lesz, ami azt jelenti, hogy a tizedikesek és tizenegyedikesek is szép számmal képviseltetik magukat a tavaszi érettségin. Mellettük közel hatezren vágtak bele ismétlő vagy kiegészítő vizsgába, hogy javítsanak korábbi eredményeiken a továbbtanuláshoz - olvasható az Oktatási Hivatal weboldalán.

Íme a tavaszi érettségi menetrendje

Az írásbeli vizsgák május 4. és 22. között zajlanak majd a következő sorrendben:

Május 4. (hétfő): magyar nyelv és irodalom, több mint 78.000 résztvevővel.

Május 5. (kedd): matematika, közel 80.000 résztvevővel.

Május 6. (szerda): történelem, több mint 79.000 vizsgázóval.

Május 7. (csütörtök): angol nyelv, középszinten 47.000 ezer, emelten 29.000 fő résztvevővel.

Május 8. (péntek): német nyelv.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintűek pedig június 15. és július 1. között lesznek majd.

Mit vigyenek magukkal a vizsgázók? A vizsgázóknak érdemes már vasárnap este bekészíteniük a következőket: érvényes személyi igazolvány,

néhány toll,

függvénytáblázat, számológép, történelmi atlasz,

víz és némi szőlőcukor.

Mi lesz azokkal, akik nem érettségiznek?

A nem érettségiző diákok számára jó hír: a legtöbb középiskolában az írásbeli vizsgák első napjain (különösen hétfőn, kedden és szerdán) tanítás nélküli munkanapot rendelnek el, mivel a tanárok felügyelőként dolgoznak, a termeket pedig át kell adni a vizsgázóknak. Aki tehát nem érintett, az többnyire élvezheti az extra tavaszi szünetet.