Kezdődik a tavaszi érettségi: íme minden fontos infó, nem csak vizsgázóknak!

A 2025/2026-os tanév tavaszi érettségi szezonja május 4-én, hétfőn veszi kezdetét. Melyik nap miből és hányan vizsgáznak majd, mi lesz a többi diákkal és hogyan járnak majd a buszok, vonatok? Íme minden fontos információ erről az időszakról!
A tavaszi érettségi vizsgákat országszerte 1170 helyszínen tartják és több mint 148.000 diák ad majd számot a tudásáról. A lebonyolításért 3360 vizsgabizottság felel, a folyamat pedig egészen július 1-ig tart majd. Összesen 79.000 végzős középiskolás fejezi be most a tanulmányait, a vizsgák több mint harmada (35,3%) pedig előrehozott érettségi lesz, ami azt jelenti, hogy a tizedikesek és tizenegyedikesek is szép számmal képviseltetik magukat a tavaszi érettségin. Mellettük közel hatezren vágtak bele ismétlő vagy kiegészítő vizsgába, hogy javítsanak korábbi eredményeiken a továbbtanuláshoz - olvasható az Oktatási Hivatal weboldalán.
Az írásbeli vizsgák május 4. és 22. között zajlanak majd a következő sorrendben:
A vizsgázóknak érdemes már vasárnap este bekészíteniük a következőket:
A nem érettségiző diákok számára jó hír: a legtöbb középiskolában az írásbeli vizsgák első napjain (különösen hétfőn, kedden és szerdán) tanítás nélküli munkanapot rendelnek el, mivel a tanárok felügyelőként dolgoznak, a termeket pedig át kell adni a vizsgázóknak. Aki tehát nem érintett, az többnyire élvezheti az extra tavaszi szünetet.
Fontos tisztázni, hogy az érettségi napjai nem számítanak hivatalos iskolai szünetnek az országos menetrend szempontjából. Ezért a fővárosban a járatok a tanítási időszakban érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek majd. Vagyis nem lesz ritkítás, sőt, a reggeli órákban a metróvonalakon és a főbb villamosvonalakon (pl. 4-es, 6-os) a lehető legsűrűbb követést biztosítják, hogy a vizsgázók 8 órára beérjenek az 1170 helyszín egyikére. A Volánbusz és MÁV járatai is a tanítási napi menetrendet követik majd. Tehát hiába nincs néhány évfolyamnak tanítás, a buszok, vonatok is a megszokott rend szerint közlekednek majd, hogy a vidékről bejáró több tízezer diák biztonsággal elérje a vizsgaközpontokat.
