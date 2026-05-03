Gyászol a művészvilág: József Attila-díjas tehetség hunyt el

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 18:10
Újabb kiválóság távozott az élők sorából. Elhunyt dr.habil. Pálfalvi Lajos József Attila-díjas és Transatlantyk-életműdíjas műfordító, aki olyan – elsősorban lengyel – alkotók munkásságát hozta közelebb a magyar közönséghez, mint Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz vagy Olga Tokarczuk.

Pálfalvi Lajos halálát vasárnap jelentették be
Pálfalvi Lajos súlyos betegség után hunyta le örökre a szemét

A műfordító és irodalomtörténész, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Lengyel Tanszékét negyed évszázadon át vezette, 66 éves korában, súlyos betegséget követően hunyt el. "Kedves Lajos, mindent köszönünk!" – búcsúzott a szakembertől Facebook-oldalán a tanszék.

