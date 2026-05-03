Kiderült: ő Vilmos herceg és Katalin hercegné legnagyobb támasza

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 18:05
Megtudtuk, a házasoknak a gyerekek nevelésében ki ad erőt a leginkább.

Habár György herceget, Sarolta hercegnőt és Lajos herceget sokszor irigykedve nézi a világ, a fiatalok dolga egyáltalán nem egyszerű még akkor sem, ha szüleik, Vilmos herceg és Katalin hercegné mindent megtesznek azért, hogy a lehető legnormálisabb és legszeretetteljesebb gyerekkort biztosítsák számukra. A hercegi pár családjában épp ezért ők csak "sima" apa és anya, akik igyekeznek a gyerekeik boldogságát és stabilitását minden más elé helyezni.

Vilmos herceg és Katalin hercegné mindent megtesz gyermekeikért
Ő Katalin hercegné és Vilmos herceg legnagyobb támasza a gyermeknevelésben

Richard Palmer királyi szakértő kiemelte: Katalin a kezdetektől egyértelművé tette, hogy míg gyerekei iskoláskorúak, ők lesznek az első helyen mindig mindenben, és ehhez következetesen tartja is magát. 

Soha nem akart a királyi család elvárásainak rabja lenni, és fontosabbnak tartja a gyereknevelést és a házasságát mindennél

 - közölte, hozzátéve: habár Vilmos egyetért nejével, neki trónörökösként vannak bizonyos kötelességei, amelyeknek nem mondhat ellent. Ugyanakkor saját gyerekkorából tanulva mindent megtesz, hogy a királyi élet terhével járó folyamatos figyelem ne nyomja annyira a fiatalokat. Ebben pedig hatalmas segítség számukra Katalin anyja és apja, Carole és Michael Middleton, akiknek támogatása 2024-ben, a hercegné rákkezelése idején volt mindennél fontosabb.

Carole óriási támasz volt Vilmos és Katalin számára a nehéz napokban. Bár biztosan ő maga is mélyen megrendült, de erősnek kellett maradnia a családért. Vigasztalni a lányát, támogatni Vilmost és megnyugtatni az unokákat 

- jelentette ki Jennie Bond királyi író, kiemelve: a házasok a nemrég történt költözésükkel közelebb kerültek a Middleton házhoz, ami még inkább segíti őket az erős támogatói háttér kialakításában. Főleg úgy, hogy jelentős változás vár rájuk ősszel György iskolaváltásával - emlékeztet a Mirror.

 

