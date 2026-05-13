Penészes és romlott termések – illegális gyümölcsárusokat kapcsolt le az NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) illegális gyümölcsárusokat kapcsolt le a rendőrség segítségével, nem máshol, mint egy bevásárlóközpont parkolójában.

Folytatódik az illegális gyümölcsárusok vadászata (Fotó: NKFH)

Az akcióra ellenőrzések közben került sor - ezeknek több célja is van: az illegális közterületi zöldség- és gyümölcsárusítás visszaszorítása, a fogyasztók egészségének megőrzése, valamint a tisztességes piaci szereplők érdekeinek védelme.

A hatóságok ezúttal kilenc árust kaptak el, összesen három tonna terméket vizsgáltak át, amelynek legtöbbje - a szezonhoz illően -, áfonya és szamóca volt. Az ellenőrzés eredményeként 2,6 tonna terméket vontak ki a forgalomból és semmisítettek meg.

Erre több probléma miatt is sor került: a termések helyenként penészesek, máshol romlottak voltak, emellett a tárolási körülmények sem feleltek meg az előírásoknak. Az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, és nem tudták igazolni azok származását sem.

Ezek hiányában óvintézkedésekre kerül sor, hiszen ha esetleges élelmiszer-biztonsági probléma vagy megbetegedés adódik, az áru útját szinte lehetetlen lenne visszakövetni, ez pedig súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára.

Miért jelentenek problémát az illegális gyümölcsárusok?

Az illegális közterületi árusítás versenyhátrányt okoz a szabályosan működő árusoknak, akik a jogszabályi előírásokat betartva, adófizetési és élelmiszer-biztonsági kötelezettségeiknek eleget téve végzik munkájukat.

Az engedélyek, regisztrációk, higiéniai feltételek és nyomonkövethetőségi szabályok figyelmen kívül hagyása torzítja a piacot és aláássa a tisztességes vállalkozások működési lehetőségeit

- írták az NKFH jelentésében.

Az útszéli árusok, bár alacsony árakkal próbálják bevonzani vevőiket, sokszor komoly kockázatokat rejtenek. A nem megfelelő hőmérsékleten, napsütésben vagy akár szennyezett környezetben tárolt termések megromolhatnak, és egészségügyi kockázatot is jelenthetnek.

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy lehetőség szerint ellenőrzött, szabályosan működő kereskedelmi egységekben, piacokon vagy üzletekben vásároljanak egészségük érdekében.