Záporokkal tarkított hétvége előtt állunk

Bár a hétvégén többfelé kialakulhat eső és zivatar, az időjárás továbbra is kellemesen alakul.

Így alakul majd az időjárás a hétvégéhez közeledve

Ígéretesen alakul az időjárás a következő napokban

Május 8-án, pénteken a reggeli órákban még több helyen lehet párás, ködös az idő, ezek azonban gyorsan feloszlanak. Napközben hosszabb napos időszakokra számíthatunk, amelyeket gomolyfelhők zavarhatnak meg. Délután elsősorban az északi és északkeleti területeken fordulhat elő zápor. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, a délnyugati szél időnként élénk lehet.

Szombaton, május 9-én már jóval több felhő érkezik, és erősen gomolyfelhős idő várható. Eleinte főként délen lehet eső, később azonban országszerte megnő a záporok és zivatarok esélye, helyenként tartósabb eső is kialakulhat. A nappali csúcshőmérséklet nagyjából 22 fok körül alakul.

A hét utolsó napján, vasárnap, május 10-én ismét kellemesebb arcát mutatja az időjárás. Többnyire napos idő várható, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A csapadék esélye jóval kisebb lesz, mint szombaton. A hőmérséklet 22 és 28 fok közé emelkedik, több helyen már igazi nyárias hangulat lehet. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül.

A jövő hét elején folytatódik a melegedés. Hétfőn, május 11-én napos, gomolyfelhős idő körvonalazódik, csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor. Délutánra már 24 és 29 fok közé melegedhet a levegő – írja a köpönyeg.hu.