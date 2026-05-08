Eltűnt lányok rejtélye: Horvátországba szökhetett a család?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 07:30
Horvátország felé menekülhetett az egy hónapja körözött családapa és három gyermeke - tudta meg a Bors. A férfi felesége szerint Attilát jogerősen elítélték csalás miatt, ezért feltételezhető, hogy a börtön elől szökött meg és magával vitte a lányaikat. Anita jelenleg semmit sem tud az eltűnt gyerekeiről.
Kóré Károly
Mint arról a Bors beszámolt, április 10-én, pénteken hiába kereste három lányát és válófélben levő férjét Anita, ezért bejelentést tett a rendőrségen. Haskó Attilát, valamint a 17 éves Ivettet, a 12 éves Evelint és a 9 éves Lilient azóta eltűnés miatt körözik. A legkisebb gyermeket, a hétéves fiút a férfi valamiért nem vitte magával. Az eltűnt lányok édesanyja képtelen megnyugodni.

Anita, a gyermekek édesanyja lapunknak elmondta: a férje három évvel ezelőtt teljesen váratlanul összepakolt és a gyerekekkel együtt elment otthonról. Hetekkel később elmondta a feleségének, hogy hova költöztek. Később a nőnek felajánlotta, hogy gondoskodjanak a lányokról és a kisfiúról felváltva. 

Anita a Borsnak azt mondta, hogy hetekkel ezelőtt a férjét jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A házaspár egyeztetett egy időpontot, hogy megbeszéljék a gyerekek további nevelésének részleteit, ám a helyszínen Attila már nem jelent meg, hanem kisfiát elvitte egy barátjához, majd a lányokkal együtt ismeretlen helyre távozott.

A közösségi oldalakról törölték magukat, a telefonjaikat pedig kikapcsolták. Az utolsó információnk szerint a horvát határnál hagyhatták el az országot 

– mondta Anita. Az elkeseredett édesanya most semmit sem tud a gyerekeiről. A rendőrség hiába körözi eltűnés miatt a férfit és a lányokat, egyelőre nem kerültek elő. Anita bízik benne, hogy mielőbb kiküldik a behívót a szabadságvesztés megkezdésére Attila utolsó ismert tartózkodási helyére, ugyanis, ha a parancsnak nem tesz eleget, akkor elfogatóparancsot adnak ki ellene.

Az üggyel kapcsolatban Balogi Zsófia családjogi szakjogász kifejtette: tekintettel arra, hogy fennáll a veszélye, hogy az apa jogellenesen külföldre vitte a lányokat, és eleve súlyosan sérti a hátrahagyott szülő felügyeleti jogát, kérelmezhető a figyelmeztető jelzés elhelyezése a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).

A nemperes eljárást a gyerekek lakó- vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, ha ez nem állapítható meg, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon kell megindítani 

– magyarázta az ügyvéd.

 

