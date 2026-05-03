Főállású anyaság 2026-ban? Mindent a GYET igényléséről, feltételeiről és összegéről

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 09:45
Lehetséges a munkavégzés mellette? Ki tarthat igényt rá? A köznyelvben csak főállású anyaságként emlegetett ellátás sok család számára ismerősen cseng, mégis kevesen ismerik a részleteket. Összegyűjtöttük, hogy kinek jár, meddig vehető igénybe, és milyen munkavégzési szabályok kapcsolódnak a gyermeknevelési támogatáshoz, vagyis a GYET-hez.
A főállású anyaság sokak számára ismerős kifejezés, mégis kevesen tudják pontosan, mit takar valójában, és milyen feltételekkel vehető igénybe 2026-ban. A hivatalosan gyermeknevelési támogatásként, azaz GYET-ként ismert ellátás komoly segítséget jelenthet a többgyermekes családok számára, de csak akkor, ha tisztában vagyunk a jogosultsági szabályokkal, a munkavégzés lehetőségeivel és az igénylés módjával. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy könnyebb legyen eligazodni a részletekben.

Főállású anyasági támogatásban részesülő nő otthon játszik a kisbabájával.
Főállású anyaság: a támogatás fontos segítség lehet a családoknak a gyermek érkezése után.
  • Kinek jár a főállású anyaság (GYET) 2026-ban?
  • Mennyi az összege, milyen adatokat kell hozzá bejelenteni?
  • A támogatás nem automatikus, igényelni kell.

Mit jelent a főállású anyaság 2026-ban?

1. Ki jogosult a gyermeknevelési támogatásra?

Erre a támogatási formára az a szülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől a nyolcadik életévéig jár. A jogosultság akkor szűnik meg, ha a legidősebb gyermek nagykorú lesz és ezzel a kiskorú gyermekek száma három alá csökken.

2. Dolgozhatunk mellette?

A GYET mellett akár munkát is vállalhatunk, de keresőtevékenységet heti legfeljebb harminc órában folytathatunk, otthoni, GYET melletti munkavégzés esetén azonban nincs időkorlát. Fontos az is, hogy a jogosultságot nem befolyásolja, ha a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézménybe jár.

3. Vannak kizáró okok

Arra a gyermekre tekintettel nem jár ez a támogatás, akit ideiglenes hatállyal helyeztek el, nevelésbe vettek, vagy 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el.

4. Ez a helyzet ellehetetlenítheti

A támogatás nem jár annak, aki előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztését tölti, illetve annak sem, aki bizonyos rendszeres pénzellátásban részesül. Ez alól kivételek a GYES, valamint egyes táppénzes és ápolási díjas esetek.

5. Milyen változásokat kell bejelenteni?

A folyósítása vagy szüneteltetése alatt minden lényeges változást 15 napon belül, írásban jelezni kell. Ilyen egy másik rendszeres ellátás megállapítása, a három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás, a lakcím vagy a számlaszám módosulása, és a gyermek háztartásból való kikerülése is.

6. Járulékot is vonnak belőle

A gyermeknevelési támogatás összege nem függ a nevelt gyermekek számától, hanem a szociális vetítési alaphoz igazodik és az ellátásból nyugdíjjárulékot vonnak. A Magyar Államkincstár tájékoztatója szerint a közölt bruttó összege 28 500 forint.

7. Hogyan lehet igényelni a GYET-et?

Külön kell kérelmezni, ha igénybe akarjuk venni a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, melyet a lakóhely szerint illetékes vármegyei kormányhivatal bírálja el. A támogatás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy akkor már fennállnak a jogosultsági feltételek. Késedelmes benyújtás esetén is megállapítható visszamenőleg, de legfeljebb két hónapra.

Anyasági támogatás 2026: minden fontos tudnivaló egy helyen

1. Egyszeri támogatás szülés után

Az anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal várandós gondozáson vett részt (koraszülés esetén legalább egyszer), az örökbefogadó szülő, ha a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában vagy a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül a gondozásába került, sőt, kivételes esetekben akár a vér szerinti apa is.

2. Amikor le kell mondanunk róla

Nem vehető igénybe a támogatás, ha a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához, vagy ha a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

3. Esetek, amikor mégis járhat

Ez a támogatási forma a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén megilleti azt a jogosultat is, aki örökbe adta a gyermekét, ám az örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták. Valamint jár akkor is, ha a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

4. Mekkora az anyasági támogatás összege?

Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege a gyermek születésének időpontjában érvényes szociális vetítési alap 225 százaléka, ikergyermekek esetén pedig 300 százaléka. Ez jelenleg egy gyermek után 64 125 forintot, ikrek esetén gyermekenként 85 500 forintot jelent.

5. Külön kérelmet kell benyújtani

Ez a támogatás nem jár automatikusan, külön formanyomtatványon kell igényelni. A szükséges dokumentumok körét maga a nyomtatvány tartalmazza, így abból pontosan kiderül, milyen iratokra vagy másolatokra lesz szükség. Jó hír, hogy a nyomtatvány ingyenes, vagyis az ügyintézésnek ezen a ponton nincs külön költsége.

6. Belföldön és külföldön más a helyzet

Ha a gyermek Magyarországon él, a kérelmet személyesen, kormányablakban, postán vagy elektronikusan is be lehet nyújtani és általában a lakóhely szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal bírálja el. A külföldön született és ott is élő gyermekek esetében külön formanyomtatványt kell kitölteni, és az ügyet a Magyar Államkincstár bírálja el.

7. Meddig lehet igényelni a támogatást?

Az anyasági támogatás iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül kell benyújtani, örökbefogadó szülő esetében az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapban, ezért nem érdemes sokáig halogatni az ügyintézést.

