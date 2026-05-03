Főállású anyaság 2026-ban? Mindent a GYET igényléséről, feltételeiről és összegéről

A főállású anyaság sokak számára ismerős kifejezés, mégis kevesen tudják pontosan, mit takar valójában, és milyen feltételekkel vehető igénybe 2026-ban. A hivatalosan gyermeknevelési támogatásként, azaz GYET-ként ismert ellátás komoly segítséget jelenthet a többgyermekes családok számára, de csak akkor, ha tisztában vagyunk a jogosultsági szabályokkal, a munkavégzés lehetőségeivel és az igénylés módjával. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy könnyebb legyen eligazodni a részletekben.
Erre a támogatási formára az a szülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől a nyolcadik életévéig jár. A jogosultság akkor szűnik meg, ha a legidősebb gyermek nagykorú lesz és ezzel a kiskorú gyermekek száma három alá csökken.
A GYET mellett akár munkát is vállalhatunk, de keresőtevékenységet heti legfeljebb harminc órában folytathatunk, otthoni, GYET melletti munkavégzés esetén azonban nincs időkorlát. Fontos az is, hogy a jogosultságot nem befolyásolja, ha a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézménybe jár.
Arra a gyermekre tekintettel nem jár ez a támogatás, akit ideiglenes hatállyal helyeztek el, nevelésbe vettek, vagy 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el.
A támogatás nem jár annak, aki előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztését tölti, illetve annak sem, aki bizonyos rendszeres pénzellátásban részesül. Ez alól kivételek a GYES, valamint egyes táppénzes és ápolási díjas esetek.
A folyósítása vagy szüneteltetése alatt minden lényeges változást 15 napon belül, írásban jelezni kell. Ilyen egy másik rendszeres ellátás megállapítása, a három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás, a lakcím vagy a számlaszám módosulása, és a gyermek háztartásból való kikerülése is.
A gyermeknevelési támogatás összege nem függ a nevelt gyermekek számától, hanem a szociális vetítési alaphoz igazodik és az ellátásból nyugdíjjárulékot vonnak. A Magyar Államkincstár tájékoztatója szerint a közölt bruttó összege 28 500 forint.
Külön kell kérelmezni, ha igénybe akarjuk venni a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, melyet a lakóhely szerint illetékes vármegyei kormányhivatal bírálja el. A támogatás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy akkor már fennállnak a jogosultsági feltételek. Késedelmes benyújtás esetén is megállapítható visszamenőleg, de legfeljebb két hónapra.
Az anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal várandós gondozáson vett részt (koraszülés esetén legalább egyszer), az örökbefogadó szülő, ha a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában vagy a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül a gondozásába került, sőt, kivételes esetekben akár a vér szerinti apa is.
Nem vehető igénybe a támogatás, ha a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához, vagy ha a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.
Ez a támogatási forma a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén megilleti azt a jogosultat is, aki örökbe adta a gyermekét, ám az örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták. Valamint jár akkor is, ha a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.
Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege a gyermek születésének időpontjában érvényes szociális vetítési alap 225 százaléka, ikergyermekek esetén pedig 300 százaléka. Ez jelenleg egy gyermek után 64 125 forintot, ikrek esetén gyermekenként 85 500 forintot jelent.
Ez a támogatás nem jár automatikusan, külön formanyomtatványon kell igényelni. A szükséges dokumentumok körét maga a nyomtatvány tartalmazza, így abból pontosan kiderül, milyen iratokra vagy másolatokra lesz szükség. Jó hír, hogy a nyomtatvány ingyenes, vagyis az ügyintézésnek ezen a ponton nincs külön költsége.
Ha a gyermek Magyarországon él, a kérelmet személyesen, kormányablakban, postán vagy elektronikusan is be lehet nyújtani és általában a lakóhely szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal bírálja el. A külföldön született és ott is élő gyermekek esetében külön formanyomtatványt kell kitölteni, és az ügyet a Magyar Államkincstár bírálja el.
Az anyasági támogatás iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül kell benyújtani, örökbefogadó szülő esetében az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapban, ezért nem érdemes sokáig halogatni az ügyintézést.
