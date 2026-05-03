Főállású anyaság 2026-ban? Mindent a GYET igényléséről, feltételeiről és összegéről

A főállású anyaság sokak számára ismerős kifejezés, mégis kevesen tudják pontosan, mit takar valójában, és milyen feltételekkel vehető igénybe 2026-ban. A hivatalosan gyermeknevelési támogatásként, azaz GYET-ként ismert ellátás komoly segítséget jelenthet a többgyermekes családok számára, de csak akkor, ha tisztában vagyunk a jogosultsági szabályokkal, a munkavégzés lehetőségeivel és az igénylés módjával. A Fanny magazin ezúttal összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy könnyebb legyen eligazodni a részletekben.

Kinek jár a főállású anyaság (GYET) 2026-ban?

Mennyi az összege, milyen adatokat kell hozzá bejelenteni?

A támogatás nem automatikus, igényelni kell.

Mit jelent a főállású anyaság 2026-ban?

1. Ki jogosult a gyermeknevelési támogatásra?

Erre a támogatási formára az a szülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől a nyolcadik életévéig jár. A jogosultság akkor szűnik meg, ha a legidősebb gyermek nagykorú lesz és ezzel a kiskorú gyermekek száma három alá csökken.

2. Dolgozhatunk mellette?

A GYET mellett akár munkát is vállalhatunk, de keresőtevékenységet heti legfeljebb harminc órában folytathatunk, otthoni, GYET melletti munkavégzés esetén azonban nincs időkorlát. Fontos az is, hogy a jogosultságot nem befolyásolja, ha a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézménybe jár.

3. Vannak kizáró okok

Arra a gyermekre tekintettel nem jár ez a támogatás, akit ideiglenes hatállyal helyeztek el, nevelésbe vettek, vagy 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el.

4. Ez a helyzet ellehetetlenítheti

A támogatás nem jár annak, aki előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztését tölti, illetve annak sem, aki bizonyos rendszeres pénzellátásban részesül. Ez alól kivételek a GYES, valamint egyes táppénzes és ápolási díjas esetek.

5. Milyen változásokat kell bejelenteni?

A folyósítása vagy szüneteltetése alatt minden lényeges változást 15 napon belül, írásban jelezni kell. Ilyen egy másik rendszeres ellátás megállapítása, a három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás, a lakcím vagy a számlaszám módosulása, és a gyermek háztartásból való kikerülése is.