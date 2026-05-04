Meneküljön, aki tud: brutális vihar tarolja le az országot a 27 fokos hőség után

A hét első fele még a felhőtlen kikapcsolódásról szól: hétfőn és kedden beköszönt a kora nyár, a hőmérők higanyszála pedig megközelíti a 30 fokot. Érdemes kihasználni a napsütést, mert a nyugalom nem tart sokáig, az időjárás pedig alaposan bekeményít: szerdán egy markáns változás éri el térségünket, ami miatt érvénybe lép a riasztás, véget vetve a zavartalan napsütésnek, és több vármegyében is munkát adva a villámhárítóknak.

Bekeményít az időjárás: a perzselő napsütést hirtelen váltják fel a sötét fellegek: 15 vármegyére adtak ki citromsárga riasztást a lecsapó zivatarok miatt

Citromsárga riasztás: 15 vármegyében csaphat le a vihar

A HungaroMet legfrissebb adatai szerint szerdán komoly zivatarokra kell készülni. Az előrejelzés alapján 15 vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém és Zala) citromsárga figyelmeztetést adtak ki.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az érintett területeken az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat, így aki útnak indul, mindenképpen legyen óvatos.

Így alakul az időjárás a napokban

A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn, május 4-én még szikrázó napsütésben lesz részünk 22-27 fokos csúcsértékekkel, és bár kedden, május 5-én nyugat felől már gomolyfelhők zavarhatják meg a napsütést, csapadékra még kicsi az esély. Szerdán, május 6-án azonban már elszórtan záporok és zivatarok alakulnak ki a megélénkülő délnyugati szélben, de a levegő továbbra is kora nyáriasan meleg, 22-26 fokos marad. Csütörtökön, május 7-én főleg a reggeli órákban számíthatunk még záporokra, majd napközben visszatér a napsütés, de az északnyugati szél megerősödhet a 23-24 fokos maximumok mellett.