Hófehérbe borult a táj Magyarországon, több centi hó leesett - Fotók!

A kellemes, tavaszi időjárás a napokban meglehetősen csapadékosra fordult hazánkban, az előrejelzések szerint ráadásul a következő napok sem lesznek mentesek az esőtől. A záporok és zivatarok mellett pedig még havazásról is érkezett bejelentés.

Kifehéredett a táj Magyarországon

A Life.hu szerint kedd este Magyarország legmagasabb pontján, a Kékesen kezdett havazni. A fagyosszentek a Mátrába tényleg meghozták a hideget: fagypont alá csökkent a hőmérséklet, megérkezett a havazás, a Kékes pedig kevesebb mint egy óra alatt kifehéredett. Ez, valljuk be, meglehetősen ritka látvány májusban.