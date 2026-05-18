Megszólalt a virológus: Mennyire veszélyesek valójában a háziállataink?

A COVID óta még nagyobb figyelmet kap a fertőző betegségek témája, rendszeresen szóba kerül az állatok és az emberek közötti átadás lehetősége is.

Fotó: Clarke Sanders / Unsplash (Illusztráció)

A Nemzeti Innovációs Ügynökség Tudd Jobban! podcastjának legújabb epizódjában dr. Kemenesi Gábor virológussal beszélgettek arról, hogyan terjednek a vírusok az állatok és az emberek között, és hogy mindez mit jelent a mindennapi gyakorlatban.

A beszélgetés során szó esik a háziállatok szerepéről, a kullancsok által terjesztett betegségekről, a nyugat-nílusi lázról, illetve arról is, hogy a klímaváltozás milyen hatással lehet a fertőzések jövőbeli kockázataira Európában.

A podcast célja, hogy a tévhitek helyett tudományos alapokon, közérthetően mutassák be a valós kockázatokat és a releváns összefüggéseket.