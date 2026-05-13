Műtüdőre kötve küzd az életéért a luxushajón hantavírussal megfertőződött francia nő

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 19:25
A luxushajók után a párizsi intenzív osztályokon is elszabadult a rettegés. Az orvosok szerint a hantavírus legsúlyosabb, tüdőt és szívet megtámadó formája miatt egy francia nő állapota kritikus, és jelenleg mesterséges szervek küzdenek az életéért.
A párizsi Bichat Kórház speciális karanténrészlegén drámai órák zajlanak. A gyilkos hantavírus ugyanis szinte teljesen leépítette annak a francia nőnek a szervezetét, akit az MV Hondius nevű luxus-óceánjáróról evakuáltak. Az orvosok megerősítették, hogy a beteg állapota életveszélyes: a tüdeje és a szíve is összeomlott, így egy különleges ECMO-készülékkel, az az műtüdővel tartják őt életben.

A hantavírus miatt legutóbb egy párizsi nő került életveszélyes állapotba - most az ő kontaktjait is fel kell kutatniuk a hatóságoknak. Fotó: RDNE Stock project / Pexels (illusztráció)

Az első tüneteket még pánikrohamnak hitték

A részletek egészen hátborzongatóak: a kiszivárgott hírek szerint a nő már a hajón súlyos köhögési rohamokkal küzdött. A fedélzeti orvosok azonban először elbagatellizálták a helyzetet, és a tüneteit egyszerű pánikrohamnak tulajdonították. Miután a hazaszállítása során az állapota rohamosan romlani kezdett, a párizsi laboratórium azonnal kimutatta a rettegett Andes-variánst.

A kezelőorvosok elmondása szerint a kór a legagresszívabb arcát mutatja, és a beteg az intenzív ellátás végső, kritikus fázisában van. A hatóságok eközben versenyt futnak az idővel, és már több embert helyeztek megfigyelés alá, akik a nővel érintkezhettek.

Járványra készül az EU? Brüsszel akcióba lépett a hantavírus miatt

A nemzetközi felbolydulás elért a legmagasabb politikai szintekre is. Az Európai Bizottság gőzerővel segíti a nemzeti hatóságok hantavírus-járványra adott válaszlépéseinek összehangolását, és azonnali intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására.

A háttérben valóságos válságstáb működik: a koordináció folyamatosan zajlik az uniós polgári védelmi mechanizmus munkacsoportjának napi üléseivel. Brüsszel az Egészségügyi Biztonsági Bizottságon (HSC), valamint célzott többoldalú kapcsolatfelvételek révén is próbál gátat szabni a halálos kór európai terjedésének. Bár az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint a lakosságot fenyegető általános kockázat egyelőre alacsony, a feszültség tapintható.

A koronavírus után a hantavírus lesz a következő, ami világjárványt okoz? Fotó: Daniel Dan / Pexels (illusztráció)

Megszólalt a WHO: Mi a következő lépés?

A Egészségügyi Világzervezet (WHO) szakértői szintén szoros megfigyelés alatt tartják az eseményeket. Figyelmeztettek: az Andes-típusú hantavírus hosszú lappangási ideje miatt a következő napokban és hetekben még bukkanhatnak fel újabb drámai esetek a luxushajó korábbi utasai és kontaktjai között, így a katonai fegyelmű kontaktkutatás egyelőre nem állhat le.

 

