Műtüdőre kötve küzd az életéért a luxushajón hantavírussal megfertőződött francia nő

A párizsi Bichat Kórház speciális karanténrészlegén drámai órák zajlanak. A gyilkos hantavírus ugyanis szinte teljesen leépítette annak a francia nőnek a szervezetét, akit az MV Hondius nevű luxus-óceánjáróról evakuáltak. Az orvosok megerősítették, hogy a beteg állapota életveszélyes: a tüdeje és a szíve is összeomlott, így egy különleges ECMO-készülékkel, az az műtüdővel tartják őt életben.
A részletek egészen hátborzongatóak: a kiszivárgott hírek szerint a nő már a hajón súlyos köhögési rohamokkal küzdött. A fedélzeti orvosok azonban először elbagatellizálták a helyzetet, és a tüneteit egyszerű pánikrohamnak tulajdonították. Miután a hazaszállítása során az állapota rohamosan romlani kezdett, a párizsi laboratórium azonnal kimutatta a rettegett Andes-variánst.
A kezelőorvosok elmondása szerint a kór a legagresszívabb arcát mutatja, és a beteg az intenzív ellátás végső, kritikus fázisában van. A hatóságok eközben versenyt futnak az idővel, és már több embert helyeztek megfigyelés alá, akik a nővel érintkezhettek.
A nemzetközi felbolydulás elért a legmagasabb politikai szintekre is. Az Európai Bizottság gőzerővel segíti a nemzeti hatóságok hantavírus-járványra adott válaszlépéseinek összehangolását, és azonnali intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására.
A háttérben valóságos válságstáb működik: a koordináció folyamatosan zajlik az uniós polgári védelmi mechanizmus munkacsoportjának napi üléseivel. Brüsszel az Egészségügyi Biztonsági Bizottságon (HSC), valamint célzott többoldalú kapcsolatfelvételek révén is próbál gátat szabni a halálos kór európai terjedésének. Bár az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint a lakosságot fenyegető általános kockázat egyelőre alacsony, a feszültség tapintható.
A Egészségügyi Világzervezet (WHO) szakértői szintén szoros megfigyelés alatt tartják az eseményeket. Figyelmeztettek: az Andes-típusú hantavírus hosszú lappangási ideje miatt a következő napokban és hetekben még bukkanhatnak fel újabb drámai esetek a luxushajó korábbi utasai és kontaktjai között, így a katonai fegyelmű kontaktkutatás egyelőre nem állhat le.
